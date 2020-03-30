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15:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец на свой день рождения повторил знаменитый мем про одиночество

Хотя отпраздновал он довольно весело.

29-летний фотограф из Лос-Анджелеса по имени ДиДжей Ватсон 28 марта отпраздновал свой день рождения. Оказавшись дома в самоизоляции, молодой человек не смог организовать большую вечеринку, зато повторил популярный мем с одиноким наркобароном Пабло Эскобаром из сериала «Нарко».

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Этот мем появился в интернете еще в 2016 году и служил иллюстрацией одиночества, грусти и скуки. Однако весной 2020 года он стал актуален как никогда, ведь огромное количество людей оказались заперты в своих домах из-за глобального карантина.

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Люди, которые родились в марте и апреле, в ближайшие недели.

Свою версию мема про одинокого Эскобара парень опубликовал на Reddit, где она быстро стала популярной.

Но, как признался Ватсон, грустное лицо он сделал специально для фотосессии, а его день рождения хоть и прошел в самоизоляции, но был довольно веселым. Жена приготовила ему праздничный ужин, они играли в игры и общались с друзьями по видеосвязи.

Кстати, стоит отметить, что ДиДжей был не единственным, кто решил использовать мем в качестве «праздничной открытки». В Сети можно найти и других похожих именинников на карантине.

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Екатерина Гура

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