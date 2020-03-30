15:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец на свой день рождения повторил знаменитый мем про одиночество
Хотя отпраздновал он довольно весело.
29-летний фотограф из
Этот мем появился в интернете еще в 2016 году и служил иллюстрацией одиночества, грусти и скуки. Однако весной 2020 года он стал актуален как никогда, ведь огромное количество людей оказались заперты в своих домах
Свою версию мема про одинокого Эскобара парень опубликовал на Reddit, где она быстро стала популярной.
Но, как признался Ватсон, грустное лицо он сделал специально для фотосессии, а его день рождения хоть и прошел в самоизоляции, но был довольно веселым. Жена приготовила ему праздничный ужин, они играли в игры и общались с друзьями по видеосвязи.
Кстати, стоит отметить, что ДиДжей был не единственным, кто решил использовать мем в качестве «праздничной открытки». В Сети можно найти и других похожих именинников на карантине.
Екатерина Гура