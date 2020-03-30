Принц Чарльз вылечился от коронавируса и вышел из карантина

71-летний принц Чарльз провел семь дней на карантине в королевском поместье Балморал в Шотландии.
Напомним, коронавирус был обнаружен у принца Чарльза 25 марта. Его жена, герцогиня Корнуоллская Камилла, также прошла тест на COVID-19, но он оказался отрицательным. Она будет соблюдать режим самоизоляции до конца недели.
Премьер Британии Борис Джонсон продолжает работать из самоизоляции, он сообщил о положительном тесте на коронавирус 27 марта. В Великобритании зарегистрировано почти 20 тыс. заразившихся коронавирусом, умерли более 1 200 человек.