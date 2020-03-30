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19:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Принц Чарльз вылечился от коронавируса и вышел из карантина

Наследник королевы Великобритании принц Чарльз, у которого ранее диагностировали коронавирус COVID-19, после лечения и консультации с врачом прекратил соблюдать режим самоизоляции, сообщает BBC News со ссылкой представителя королевской резиденции Кларенс-хаус.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 836 +302
Скончалось9
Выздоровело66 +2
Инфицировано755 591 +51 496
Скончалось36 211 +2 702
Выздоровело158 527 +9 703
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:02 MSK, 30.03

71-летний принц Чарльз провел семь дней на карантине в королевском поместье Балморал в Шотландии.

Напомним, коронавирус был обнаружен у принца Чарльза 25 марта. Его жена, герцогиня Корнуоллская Камилла, также прошла тест на COVID-19, но он оказался отрицательным. Она будет соблюдать режим самоизоляции до конца недели.

Премьер Британии Борис Джонсон продолжает работать из самоизоляции, он сообщил о положительном тесте на коронавирус 27 марта. В Великобритании зарегистрировано почти 20 тыс. заразившихся коронавирусом, умерли более 1 200 человек.

Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:02 MSK, 30.03
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