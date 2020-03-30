18:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дизайнеры воссоздали первоначальный вид знаменитых замков Европы
Сейчас от них остались лишь руины.
Австралийская компания Budget Direct в сотрудничестве с архитекторами, историками и дизайнерами создала интересный проект, показывающий, как выглядели знаменитые европейские замки в прошлом.
Для своей работы они выбрали семь заброшенных замков, которые сейчас превратились в руины. В проект вошли Самобор в Хорватии,
С помощью архивных документов и анимационной реконструкции дизайнерам удалось восстановить эти известные объекты до их первоначального вида, когда они были величественны и обитаемы.
Екатерина Гура