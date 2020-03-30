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18:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дизайнеры воссоздали первоначальный вид знаменитых замков Европы

Сейчас от них остались лишь руины.

Австралийская компания Budget Direct в сотрудничестве с архитекторами, историками и дизайнерами создала интересный проект, показывающий, как выглядели знаменитые европейские замки в прошлом.

Для своей работы они выбрали семь заброшенных замков, которые сейчас превратились в руины. В проект вошли Самобор в Хорватии, Шато-Гайар во Франции, Данноттар в Шотландии, Менло в Ирландии, Замок Варминского капитула в Польше, Спишский Град в Словакии и Поенарь в Румынии.

С помощью архивных документов и анимационной реконструкции дизайнерам удалось восстановить эти известные объекты до их первоначального вида, когда они были величественны и обитаемы.

Самобор, Хорватия
Шато-Гайар, Франция
Данноттар, Шотландия
Менло, Ирландия
Замок Варминского капитула, Польша
Спишский Град, Словакя
Поенарь, Румыния

Екатерина Гура

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