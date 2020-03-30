Испанские СМИ сообщили об «усыновлениях» собак для незаконных прогулок

Режим повышенной готовности был продлен в Испании до 11 апреля включительно. Жители имеют право выходить из дома только в исключительных случаях — чтобы купить продукты, лекарства, добраться до больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, добраться до работы. Также разрешен выгул собак.
Указ о проверке подписал глава подразделения генпрокуратуры Испании по делам окружающей среды Антонио Верчер. Он также предположил, что после окончания карантина в Испании может начаться волна отказа от домашних питомцев, которые недобросовестные владельцы взяли в приюте, чтобы иметь возможность выходить на улицу.
В связи с этим в ведомстве Верчера предупреждают, что оставление животных без присмотра в условиях, когда их жизнь находится под угрозой, представляет уголовное нарушение.
После введения мер жесткой самоизоляции в Испании уже фиксировались случаи использования собак для нарушения режима. Так, например, житель испанского города