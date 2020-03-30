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20:28 (мск), источник: РИА Новости

Испанские СМИ сообщили об «усыновлениях» собак для незаконных прогулок

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Сотрудники прокуратуры Испании проверят недавние случаи «усыновления» бездомных собак из приюта из опасения, что речь идет о мошенничестве с целью нарушить режим самоизоляции, передает агентство Europe Press.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:02 MSK, 30.03
Источник: РИА Новости

Режим повышенной готовности был продлен в Испании до 11 апреля включительно. Жители имеют право выходить из дома только в исключительных случаях — чтобы купить продукты, лекарства, добраться до больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, добраться до работы. Также разрешен выгул собак.

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Указ о проверке подписал глава подразделения генпрокуратуры Испании по делам окружающей среды Антонио Верчер. Он также предположил, что после окончания карантина в Испании может начаться волна отказа от домашних питомцев, которые недобросовестные владельцы взяли в приюте, чтобы иметь возможность выходить на улицу.

В связи с этим в ведомстве Верчера предупреждают, что оставление животных без присмотра в условиях, когда их жизнь находится под угрозой, представляет уголовное нарушение.

После введения мер жесткой самоизоляции в Испании уже фиксировались случаи использования собак для нарушения режима. Так, например, житель испанского города А-Корунья (автономное сообщество Галисия) через социальные сети сдавал в аренду своих питомцев другим людям для совершения прогулок, которые запрещены.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:02 MSK, 30.03
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