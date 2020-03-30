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22:42 (мск), источник: ТАСС

Скворцова объяснила трудности с созданием вакцины от коронавируса

Сложности возникают из-за особенности структуры вируса.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 836 +302
Скончалось9
Выздоровело66 +2
Инфицировано770 653 +57 482
Скончалось36 946 +3 349
Выздоровело160 130 +11 135
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:11 MSK, 30.03
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25
фотографий

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Вакцину от новой коронавирусной инфекции создать очень сложно из-за особенности структуры вируса, поэтому процесс занимает достаточное количество времени, сообщила в понедельник глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«На самом деле создать вакцину против коронавируса очень-очень сложно, потому что есть особенности белков в структуре вируса и очень важно, чтобы, создавая защитные антитела, он нейтрализовали вирус, но при этом не вызвали, наоборот, антитело последовательного усиления инфекции», — рассказала она.

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Скворцова пояснила, что именно для того, чтобы вакцина в дальнейшем была безопасной, ее создание занимает несколько этапов. «Вот сейчас мы находится на стадии (проверки иммуногенности — выработки антител при введении животным — прим. ТАСС), ждем результаты, а следующий [этап] — выделение антител. Мы должны уже на модели зараженных животных посмотреть, обладают ли они [антитела] вирусонейтрализирующей активностью, устраняют ли они вирус. Поэтому у нас идут круглосуточные исследования, мы надеемся где-то в июне месяце их завершить и перейти к регламентированным доклиническим и клиническим исследованиям», — добавила глава ФМБА.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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