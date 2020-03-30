22:42 (мск), источник: ТАСС
Скворцова объяснила трудности с созданием вакцины от коронавируса
Сложности возникают
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Вакцину от новой коронавирусной инфекции создать очень сложно
«На самом деле создать вакцину против коронавируса
Скворцова пояснила, что именно для того, чтобы вакцина в дальнейшем была безопасной, ее создание занимает несколько этапов. «Вот сейчас мы находится на стадии (проверки иммуногенности — выработки антител при введении животным — прим. ТАСС), ждем результаты, а следующий [этап] — выделение антител. Мы должны уже на модели зараженных животных посмотреть, обладают ли они [антитела] вирусонейтрализирующей активностью, устраняют ли они вирус. Поэтому у нас идут круглосуточные исследования, мы надеемся
В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.