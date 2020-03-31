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07:19 (мск), источник: РИА Новости

Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой

МОСКВА — РИА Новости. Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ. Результаты исследования опубликованы на портале medRxiv.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 836 +302
Скончалось9
Выздоровело66 +2
Инфицировано785 979 +63 544
Скончалось37 810 +3 813
Выздоровело165 889 +13 898
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:36 MSK, 31.03
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«Страны, в которых универсальная вакцинация с помощью БЦЖ не была принята, в том числе Италия, Нидерланды и США, сильнее всего пострадали от COVID-19», — пишут ученые.

Они обнаружили, что вакцинация БЦЖ снизила уровень заражения вирусом. По мнению исследователей, комбинация пониженной смертности и заболеваемости может сделать эту прививку одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом.

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В рамках исследования ученые проверяли, насколько вакцинация БЦЖ сама по себе может влиять на распространение коронавируса и риск смерти от инфекции в самых уязвимых слоях населения. Кроме того, изучалось влияние уровня жизни в стране и развития здравоохранения на распространение и летальность COVID-19.

Выяснилось, что темпы распространения коронавируса и уровень смертности зависят от экономических показателей. Но при этом в ряде стран, в частности в США, Иране, Италии, Бельгии, Нидерландах и других европейских государствах, это было не так.

Во всех этих странах либо никогда массово не применялась вакцина БЦЖ, либо ее начали использовать относительно недавно. Авторы исследования считают, что это повлияло на то, что в этих странах частота случаев заражения вчетверо выше, чем в среднем по миру. Аналогичные показатели были и по уровню смертности.

Ученые также отметили, что в небогатых странах, где прививки БЦЖ постоянно ставят всему населению на протяжении длительного времени, фиксируется крайне низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции, не сопоставимый уровню развития экономики. Внимание авторов исследования в этом контексте привлекла, в частности, Бразилия. Ученые уверены, что это говорит об эффективности БЦЖ для защиты организма от коронавируса нового типа.

Кроме того, исследователи считают примечательной статистику распространения коронавируса в Китае, где БЦЖ стали применять в 50-е годы, но во время «культурной революции» 1966−1976 годов массовая вакцинация была прекращена. По мнению автора исследования Аарона Миллера, это решение сыграло свою роль в появлении уязвимой прослойки населения, поспособствовавшей распространению COVID-19 на первых этапах развития эпидемии.

Пандемия COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, охватила 177 стран. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, свыше 33 тысяч человек скончались.

Сложная ситуация с коронавирусом складывается в США, Италии, Испании и ряде европейских стран. В Китае, откуда началось распространение COVID-19, накануне сообщили о прекращении эпидемии.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 1836 больных коронавирусом (1226 из них — в Москве), 66 человек вылечились.

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