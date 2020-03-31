Ученые Роспотребнадзора создали высокоточный тест для выявления COVID-19

«Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других
Диагностический набор уже прошел клинические испытания и 25 марта 2020 года зарегистрирован для использования в России.
Отмечается, что массовое тестирование — один из важнейших факторов, позволяющих остановить дальнейшее распространение инфекции.
«Проведение исследований на коронавирусную инфекцию большого количества людей поможет эффективно выявлять заболевших на ранних стадиях, а также носителей инфекции у кого заболевание протекает без симптомов и своевременно изолировать их», — говорится в сообщении.