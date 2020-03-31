Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Глобальная дезинфекцияКак в разных странах мира обрабатывают улицы
Фоторепортажи
19Подведены итоги конкурса Nature TTL 2020
16Опустевший мир показали на фото
04:52 (мск), источник: Интерфакс

Ученые Роспотребнадзора создали высокоточный тест для выявления COVID-19

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработал Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщает во вторник сайт Роспотребнадзора.

Коронавирус COVID-19
05:16 (мск)Иностранцам в России продлят визы на 90 дней из-за коронавируса
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 836 +302
Скончалось9
Выздоровело66 +2
Инфицировано784 716 +62 899
Скончалось37 639 +3 671
Выздоровело165 370 +14 166
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:17 MSK, 31.03
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

«Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov (Ближневосточный респираторный синдром)», — говорится в сообщении.

Диагностический набор уже прошел клинические испытания и 25 марта 2020 года зарегистрирован для использования в России.

Отмечается, что массовое тестирование — один из важнейших факторов, позволяющих остановить дальнейшее распространение инфекции.

«Проведение исследований на коронавирусную инфекцию большого количества людей поможет эффективно выявлять заболевших на ранних стадиях, а также носителей инфекции у кого заболевание протекает без симптомов и своевременно изолировать их», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Как проходит карантин в разных странахНа фоне пандемии коронавируса в мире власти принимают схожие меры, чтобы уменьшить число зараженных.
Грозит ли россиянам дефицит продуктов из-за коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
30 марта© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:17 MSK, 31.03
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 30 марта
Путин назвал преступной халатностью игнорирование норм карантина
Кремль: введенные в Москве ограничения соответствуют задачам по борьбе с коронавирусом
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на регионы
В 27 регионах России ввели режим самоизоляции
Вкладчики снимают валюту и меняют на рубли
Российский рынок может залить импортным бензином
Трамп заявил, что Россия прислала США самолет с медоборудованием
Что изменится в жизни россиян в апреле 2020 года
Скворцова объяснила трудности с созданием вакцины от вируса
Как россияне будут платить налог с процентов по вкладам
Здоровье
Вся правда про маски: защищают ли они от коронавируса? Маски полезны в борьбе с эпидемиями, но носить их нужно не каждому.
Hi-Tech
Как работает молниеносная зарядка? Еще быстрее!
Горячие темы на Авто
Гречка 172
Кстати, про карантин 169
В Москве вводится компенсация безработным 19,5 тысячи рублей в месяц, 159
Продлят ли "каникулы" 151
Кино
«Первый» покажет «Ищейку 4», где Банщикова снялась с дочкой Звезда популярного сериала вернулась к роли подполковника полиции
Новости партнеров
Ученые нашли главное отличие российского коронавируса от китайского
Лев Лещенко задыхается в главной коронавирусной клинике
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Gnezdo.ru
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Гарри и Меган могут вернуться: вскрылись детали
Парковаться у собственного дома в РФ теперь нельзя
Леди
Фанаты оценили внешний вид помолодевшей Пугачевой В сети отмечают внешний вид певицы.
Новости партнеров
Когда закончится коронавирус: Ванга дала ответ на этот вопрос
Пройди опрос о кадровом конкурсе в Госдуме, твое мнение очень важно
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Излечившаяся от коронавируса Куриленко назвала таблетки, которые ей помогли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь