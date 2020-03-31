Врачи рассказали, как сделать медицинскую маску в домашних условиях

«Подходят хлопчатобумажные ткани, лучше всего марля,
Марля хорошо пропускает воздух, что очень важно, кроме того, она прекрасно себя зарекомендовала в годы время Великой Отечественной войны, отметила завкафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова.
Марлевые маски, по словам экспертов, можно стирать и использовать повторно. «Стирать в обычном порошке, лучше с кипячением, а затем прогладить», — пояснила Волчкова.
Менять самодельные маски нужно каждые два часа, либо при увлажнении. Кроме того, важно следить, чтобы маска плотно прилегать к лицу, уточнила Волчкова.
Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что проблемы с нехваткой в продаже масок есть почти во всех федеральных округах России.