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09:08 (мск), источник: РИА Новости

Врачи рассказали, как сделать медицинскую маску в домашних условиях

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Сделать медицинскую маску в домашних условиях можно, лучше всего использовать марлю в несколько слоев, она должна плотно прилегать к лицу, при этом такие маски можно стирать с обычным порошком и кипячением воды и использовать повторно, считают опрошенные РИА Новости врачи.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:56 MSK, 31.03
Источник: РИА Новости

«Подходят хлопчатобумажные ткани, лучше всего марля, три-пять слоев», — сказала хирург, маммолог-онколог НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Минздрава России Наталья Германович.

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Марля хорошо пропускает воздух, что очень важно, кроме того, она прекрасно себя зарекомендовала в годы время Великой Отечественной войны, отметила завкафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова.

Марлевые маски, по словам экспертов, можно стирать и использовать повторно. «Стирать в обычном порошке, лучше с кипячением, а затем прогладить», — пояснила Волчкова.

Менять самодельные маски нужно каждые два часа, либо при увлажнении. Кроме того, важно следить, чтобы маска плотно прилегать к лицу, уточнила Волчкова.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что проблемы с нехваткой в продаже масок есть почти во всех федеральных округах России.

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