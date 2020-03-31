Сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Минобрнауки РФ приняло решение перенести сроки вступительных экзаменов
Бюджетные места в вузах будут создаваться даже при тяжелой экономической ситуации, на данный момент их количество увеличилось почти на 34 тыс., добавил Фальков в интервью программе «Диалог», фрагмент которого показан на телеканале «Россия-24».
«Мы уже в этом году увеличили [число бюджетных мест] почти на 34 тыс. <…> Экономический спад начался сейчас <…> [но] стратегию не менять не будем», — сказал он.
Фальков подчеркнул, что такое решение обосновано ростом количества выпускников школ. «У нас же есть демографические показатели: количество выпускников школ увеличивается. Это первое. Второе, есть потребность большая, поэтому мы не только увеличиваем количество бюджетных мест, но и по структуре перераспределяем. Будет больше на гуманитарных направлениях подготовки, на педагогических, у медиков», — пояснил министр, отметив, что у регионов есть достаточно большой запрос на создание бюджетных мест в вузах.
Ранее заместитель министра науки и высшего образования Алексей Медведев сообщил, что на 2021−2022 учебный год будет разыграно более 576 тыс. бюджетных мест, это на 10% больше, чем на учебный год 2020−2021.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что необходимо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, приоритетными должны стать региональные учебные заведения. Глава государства также призвал с участием бизнеса и работодателей заняться развитием университетов в российских регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры. На создание бюджетных мест и на развитие региональных вузов до 2024 года будет выделено около 70 млрд рублей.