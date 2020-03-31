Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Глобальная дезинфекцияКак в разных странах мира обрабатывают улицы
Фоторепортажи
1820 лет назад прошли досрочные выборы президента РФ
16Опустевший мир показали на фото
09:09 (мск), источник: ТАСС

Сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса

Бюджетные места в вузах будут создаваться даже при тяжелой экономической ситуации, отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Коронавирус COVID-19
09:15 (мск)Из московских больниц выписали еще 42 человека после лечения COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 836 +302
Скончалось9
Выздоровело66 +2
Инфицировано786 291 +62 551
Скончалось37 820 +3 802
Выздоровело166 088 +14 046
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:56 MSK, 31.03
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Минобрнауки РФ приняло решение перенести сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

Бюджетные места в вузах будут создаваться даже при тяжелой экономической ситуации, на данный момент их количество увеличилось почти на 34 тыс., добавил Фальков в интервью программе «Диалог», фрагмент которого показан на телеканале «Россия-24».

Что полезно знать
Если сидишь дома

«Мы уже в этом году увеличили [число бюджетных мест] почти на 34 тыс. <…> Экономический спад начался сейчас <…> [но] стратегию не менять не будем», — сказал он.

Фальков подчеркнул, что такое решение обосновано ростом количества выпускников школ. «У нас же есть демографические показатели: количество выпускников школ увеличивается. Это первое. Второе, есть потребность большая, поэтому мы не только увеличиваем количество бюджетных мест, но и по структуре перераспределяем. Будет больше на гуманитарных направлениях подготовки, на педагогических, у медиков», — пояснил министр, отметив, что у регионов есть достаточно большой запрос на создание бюджетных мест в вузах.

Ранее заместитель министра науки и высшего образования Алексей Медведев сообщил, что на 2021−2022 учебный год будет разыграно более 576 тыс. бюджетных мест, это на 10% больше, чем на учебный год 2020−2021. Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию сообщала, что число бюджетных мест в российских вузах вырастет в 2021 году на 18,8 тыс., а к 2024 году — на 141,8 тыс.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что необходимо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, приоритетными должны стать региональные учебные заведения. Глава государства также призвал с участием бизнеса и работодателей заняться развитием университетов в российских регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры. На создание бюджетных мест и на развитие региональных вузов до 2024 года будет выделено около 70 млрд рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 00:50 MSK, 31.03
 Можно ли в период карантина ходить в магазин за продуктами
Неизвестную планету Солнечной системы назвали Планета Х
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 30 марта
Путин назвал преступной халатностью игнорирование норм карантина
Кремль: введенные в Москве ограничения соответствуют задачам по борьбе с коронавирусом
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на регионы
В 27 регионах России ввели режим самоизоляции
Найдена связь между смертью от коронавируса и прививками
Синоптики рассказали про погоду, «убивающую» коронавирус
Вкладчики снимают валюту и меняют на рубли
Российский рынок может залить импортным бензином
Трамп заявил, что Россия прислала США самолет с медоборудованием
Здоровье
Вся правда про маски: защищают ли они от коронавируса? Маски полезны в борьбе с эпидемиями, но носить их нужно не каждому.
Hi-Tech
Как работает молниеносная зарядка? Еще быстрее!
Авто
Ездим дома: во что поиграть в самоизоляции Из-за пандемии коронавируса многие компании переводят сотрудников на работу из дома, а власти советуют не выходить на улицу. Чем себя занять в свободное время? Мы выбрали восемь видеоигр, которые помогут вам развлечься
Кино
«Первый» покажет «Ищейку 4», где Банщикова снялась с дочкой Звезда популярного сериала вернулась к роли подполковника полиции
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Леди
72-летняя Ротару выглядит ровесницей собственной невестки Певица выложила в сеть яркое фото.
Новости партнеров
Россиянам рассказали, как будут работать школы и колледжи
Победивший коронавирус россиянин поделился опытом
Срочно. Удар из Украины
Почему обращение Путина к нации шокировало ВОЗ
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь