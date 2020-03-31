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09:15 (мск), источник: РИА Новости

Из московских больниц выписали еще 42 человека после лечения COVID-19

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Еще 42 человека выписаны из больниц Москвы после лечения от коронавируса, таким образом, в столице количество выздоровевших увеличилось до 70 человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 836 +302
Скончалось9
Выздоровело66 +2
Инфицировано786 291 +62 551
Скончалось37 820 +3 802
Выздоровело166 088 +14 046
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:56 MSK, 31.03
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«За прошедшие дни в Москве еще 42 человека, у которых ранее был подтвержден коронавирус, полностью выздоровели и выписались из больницы. Всего на сегодняшний день в Москве насчитывается уже 70 выздоровевших. Приятно видеть, что число тех, кто выздоравливает, увеличивается. И я надеюсь, что новые меры поддержат эту позитивную тенденцию — прирост заболевших будет замедляться, а количество выздоровевших — расти», — сообщила Ракова.

Заммэра добавила, что выписавшиеся из стационаров пациенты находятся в хорошем состоянии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.

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