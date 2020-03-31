Из московских больниц выписали еще 42 человека после лечения COVID-19

«За прошедшие дни в Москве еще 42 человека, у которых ранее был подтвержден коронавирус, полностью выздоровели и выписались из больницы. Всего на сегодняшний день в Москве насчитывается уже 70 выздоровевших. Приятно видеть, что число тех, кто выздоравливает, увеличивается. И я надеюсь, что новые меры поддержат эту позитивную тенденцию — прирост заболевших будет замедляться, а количество выздоровевших — расти», — сообщила Ракова.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.