Умер драматург Леонид Зорин
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МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Драматург Леонид Зорин умер на 96-м году жизни. Об этом сообщила ТАСС его вдова Татьяна.
«Он скончался сегодня ночью от остановки сердца, — сказала собеседница агентства. — Муж давно и тяжело болел». Место и время прощания пока не определены.
Леонид Генрихович Зорин (настоящая фамилия — Зальцман) родился 3 ноября 1924 года в Баку, с 1948 года жил в Москве. Он написал около 50 пьес, среди которых «Друзья и годы» (1962), «Варшавская мелодия» (1967), «Покровские ворота» (1974) и другие. Спектакли по его пьесам были поставлены на сценах многих отечественных и зарубежных театров.
Леонид Зорин принимал участие в работе над сценариями ряда фильмов, в том числе «Человек ниоткуда» (1961, Эльдар Рязанов), «Покровские ворота» (1982, Михаил Козаков), «Царская охота» (1990, Виталий Мельников).
Писатель был награжден орденами «Знак Почета» (1974) и Дружбы народов (1986) и отмечен рядом литературных премий.