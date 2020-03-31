В Германии ищут владельца зарытого на кладбище золота

Почти четыре года в немецком городе Динклаге не могут установить владельца клада, обнаруженного на местном католическом кладбище.
Коллекцию золотых монет и евробанкноты обнаружил местный садовник в июне 2016 года, когда перекапывал землю возле живой изгороди. Они были упакованы в шесть пластиковых контейнеров. Сумма составила почти 500 тысяч евро. К настоящему времени стоимость коллекции выросла еще на 100 тысяч, сообщает NDR1.
Садовник обратился в городской совет с просьбой выплатить ему положенный процент за находку, но тут внезапно объявились возможные владельцы. Жительница Германии, имя которой не называют, обратилась в суд с требованием вернуть ей клад. По словам женщины, деньги и золото похитили из поместья ее отца.
Решение в споре должно быть вынесено в ближайшее время, пишет Spiegel.