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11:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Германии ищут владельца зарытого на кладбище золота

Стоимость клада на данный момент составляет около 600 тысяч евро.

Почти четыре года в немецком городе Динклаге не могут установить владельца клада, обнаруженного на местном католическом кладбище.

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Коллекцию золотых монет и евробанкноты обнаружил местный садовник в июне 2016 года, когда перекапывал землю возле живой изгороди. Они были упакованы в шесть пластиковых контейнеров. Сумма составила почти 500 тысяч евро. К настоящему времени стоимость коллекции выросла еще на 100 тысяч, сообщает NDR1.

Садовник обратился в городской совет с просьбой выплатить ему положенный процент за находку, но тут внезапно объявились возможные владельцы. Жительница Германии, имя которой не называют, обратилась в суд с требованием вернуть ей клад. По словам женщины, деньги и золото похитили из поместья ее отца.

Решение в споре должно быть вынесено в ближайшее время, пишет Spiegel.

Анна Лысенко

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