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13:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследования «невидимых» матерей России попали в топ фотоконкурса

Названы победители и финалисты конкурса от World Photography Organisation.

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18
фотографий
18
фотографий

27-летний фотограф Кенджун Янг объявлен победителем престижной фотопремии ZEISS Photography Award 2020 за тонкое и эмоциональное исследование жизни иммигрантов, сообщает официальный сайт конкурса.

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Янг родился в Южной Корее, а сейчас изучает журналистику в Техасском университете в Остине (США). Фотограф-самоучка раньше не принимал участия в профессиональных фотоконкурсах. Его документальная серия «Метаморфозы» показывает опыт молодой эмигрантки по имени Джули Чен.

Победитель получит объективы ZEISS на сумму 12 тысяч евро на свой выбор и 3 тысячи евро для покрытия расходов на фотопроект.

Жюри также представило 9 лучших работ, вошедших в короткий список конкурса. Среди них — снимки двух российских фотографов.

Источник: Alexey Vasilyev/ZEISS Photography Award

Серия «Сахавуд» корреспондента и фотографа из Якутии Алексея Васильева рассказывает о якутском кинематографе, а фотограф из Иваново Алена Жандарова в серии «Скрытое материнство» изучает опыт женщин, которые часто чувствуют себя невидимыми или вторичными.

Источник: Alena Zhandarova/ZEISS Photogr

Анна Лысенко

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