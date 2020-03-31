13:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследования «невидимых» матерей России попали в топ фотоконкурса
Названы победители и финалисты конкурса от World Photography Organisation.
27-летний фотограф Кенджун Янг объявлен победителем престижной фотопремии ZEISS Photography Award 2020 за тонкое и эмоциональное исследование жизни иммигрантов, сообщает официальный сайт конкурса.
Янг родился в Южной Корее, а сейчас изучает журналистику в Техасском университете в Остине (США).
Победитель получит объективы ZEISS на сумму 12 тысяч евро на свой выбор и 3 тысячи евро для покрытия расходов на фотопроект.
Жюри также представило 9 лучших работ, вошедших в короткий список конкурса. Среди них — снимки двух российских фотографов.
Серия «Сахавуд» корреспондента и фотографа из Якутии Алексея Васильева рассказывает о якутском кинематографе, а фотограф из Иваново Алена Жандарова в серии «Скрытое материнство» изучает опыт женщин, которые часто чувствуют себя невидимыми или вторичными.
Анна Лысенко