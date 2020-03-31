90% россиян не стали соблюдать Великий пост в этом году

По данным исследования, строгий пост держат 3% россиян, среди православных такой же показатель.
Согласно опросу, 90% россиян в этом году не соблюдают Великий Пост, среди православных сограждан эта доля составляет 88%.
По данным ФОМ, православными себя считают 59% опрошенных, 2% респондентов являются представителями других христианских конфессий (католики, протестанты, униаты, баптисты и т. д.), 8% сограждан свей религией считают ислам.
Социологи отмечают, что каждый четвертый россиянин (26%) считает себя атеистом, 5% респондентов затрудняются назвать конфессию, к которой они могли бы себя отнести.
Опрос был проведен 22 марта 2020 года среди 1500 россиян в возрасте от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ.