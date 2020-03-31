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17:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, какие животные спасают нас от вирусов

Об этом их свойстве известно пока очень мало.

Источник: AP 2020

Крабы, двустворчатые моллюски, устрицы и губки эффективно поглощают вирусы из окружающей среды.

К такому выводу пришли ученые из Королевского института морских исследований Нидерландов (NIOZ), протестировав в лаборатории 10 видов морских животных.

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«В наших экспериментах губки уменьшали присутствие вирусов на 94 процента в течение трех часов», — рассказывает морской эколог Дженнифер Уэлш. Через 24 часа эта цифра достигла 98%, уточняет она.

На втором месте оказались крабы. Они справились с вирусами в воде на 90% за сутки. Ракушки поглотили 43%, а устрицы — 12% вирусов.

Известно, что в Мировом океане обитает огромное множество разнообразных вирусов. Некоторые ученые оценивают их число в триллионы видов.

«Вирусы являются наиболее распространенными биологическими объектами в морской среде, однако, несмотря на их потенциальные экологические последствия, мало что известно о поглощении вирусов окружающими организмами, не являющимися их хозяевами», — объясняет Уэлш и ее команда в статье, опубликованной в Scientific Reports.

Анна Лысенко

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17:52 (мск)© Ньюстюб
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