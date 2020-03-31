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16:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дочь Милы Йовович написала свою первую сказку на русском языке

В ней странные герои и нет финала.

Голливудская актриса Мила Йовович похвасталась в Instagram успехами своей старшей 12-летней дочери Эвер Габо Андерсон. Звезда рассказала, что на карантине Эвер ежедневно по полчаса занимается русским языком: читает и пишет. Так, она решила впервые написать большой собственный текст на кириллице.

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Эвер написала, а затем прочитала вслух получившуюся сказку о жизни крысы Поли, ее сестры Моли, жабы Ларисы и ее брата по имени Маша. Также в сказке описаны и их двоюродные родственники.

Все животные отличаются странными предпочтениями в еде и одежде. Например, брат Маша на ужин любит готовить торт с томатным соусом, а жаба Лариса ест пиццу, макая ее в кофе.

Двоюродная сестра Поли — хомячок Лулу — живет внутри дерева и запасается сладкими яблоками, а двоюродный брат жабы Ларисы по имени Тото Ларрото является довольно экстравагантной личностью — он носит туфли из молока и шапку из конфетной бумаги.

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Хоть сказка вышла довольно странной и без какого либо финала, поклонники Йовович порадовались успехам Эвер в русском языке, отметив ее отличное произношение и богатую фантазию.

Екатерина Гура

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