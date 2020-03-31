17:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Увеличенное изображение овощей оказалось пугающим (видео)
Уникальный проект показывает обычные вещи
Самые обыденные вещи выглядят совершенно невероятно в макрообъективе, доказали участники видеопроекта Macro Universe из США.
В роликах они увеличили морковь, растворимый кофе, пончик, яблоко, бритву, катушку ниток и другие обычные предметы. Текстура одних объектов оказалась очень красивой, других — неприятной и даже пугающей.
Например, пупырышки на огурце под макролинзой выглядят как странные болезненные образования. Зато у лаврового листа очень утонченная и симметричная структура.
Анна Лысенко