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17:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Увеличенное изображение овощей оказалось пугающим (видео)

Уникальный проект показывает обычные вещи по-новому.

Самые обыденные вещи выглядят совершенно невероятно в макрообъективе, доказали участники видеопроекта Macro Universe из США.

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В роликах они увеличили морковь, растворимый кофе, пончик, яблоко, бритву, катушку ниток и другие обычные предметы. Текстура одних объектов оказалась очень красивой, других — неприятной и даже пугающей.

Например, пупырышки на огурце под макролинзой выглядят как странные болезненные образования. Зато у лаврового листа очень утонченная и симметричная структура.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

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