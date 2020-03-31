Митрополит Тихон назвал пандемию коронавируса третьей мировой войной

«Спустя 75 лет снова война — война мировая. Я ничуть не преувеличиваю, ничуть не давлю на вас какой-то особой тревогой, страхом. Это действительно так: война между человечеством и этим злом, которое пришло в человеческий род и против которого нам предстоит биться по-настоящему. А кое-кому: врачам, людям которые обеспечивают безопасность, а может, и нам, простым людям, — так же, как дедам и отцам во время войны», — сказал митрополит во время проповеди (цитата по «РИА Новости»).
Митрополит Тихон также призвал верующих отказаться от посещения Псково-Печерского монастыря в Печорах. «Почему? Как? Разве в монастыре можно заразиться? Молодые люди, которые являются бессимптомными носителями этого вируса, приезжают из Москвы, Питера в нашу обитель, стоят рядом с бабушками, чихают, кашляют, дышат просто. И на близком расстоянии человек заражается», — добавил священнослужитель.
Напомним, 29 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов в связи с распространением коронавируса. При этом священники продолжат совершать богослужения. Неделей ранее патриарх Кирилл призвал задуматься о пандемии коронавируса как о «милости Божией». При этом он напомнил верующим о необходимости соблюдения правил гигиены и медицинских рекомендаций.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 811 тыс. человек, умерли более 39 тыс., выздоровели более 171 тыс. В России подтверждены 2,3 тыс. случаев заражения.