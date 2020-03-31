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18:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Митрополит Тихон назвал пандемию коронавируса третьей мировой войной

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назвал пандемию вируса COVID-19 третьей мировой войной, в которой все человечество борется с единым врагом — коронавирусом. С начала 2000-х митрополита Тихона называют духовником президента России Владимира Путина, но сам он этого никогда не подтверждал. В Псковской области подтверждены восемь случаев заражения, двое больных умерли.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано2 337 +500
Скончалось17 +8
Выздоровело121 +55
Инфицировано803 650 +62 620
Скончалось39 033 +3 919
Выздоровело172 772 +15 934
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:01 MSK, 31.03
Источник: РИА "Новости"

«Спустя 75 лет снова война — война мировая. Я ничуть не преувеличиваю, ничуть не давлю на вас какой-то особой тревогой, страхом. Это действительно так: война между человечеством и этим злом, которое пришло в человеческий род и против которого нам предстоит биться по-настоящему. А кое-кому: врачам, людям которые обеспечивают безопасность, а может, и нам, простым людям, — так же, как дедам и отцам во время войны», — сказал митрополит во время проповеди (цитата по «РИА Новости»).

Митрополит Тихон также призвал верующих отказаться от посещения Псково-Печерского монастыря в Печорах. «Почему? Как? Разве в монастыре можно заразиться? Молодые люди, которые являются бессимптомными носителями этого вируса, приезжают из Москвы, Питера в нашу обитель, стоят рядом с бабушками, чихают, кашляют, дышат просто. И на близком расстоянии человек заражается», — добавил священнослужитель.

Напомним, 29 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов в связи с распространением коронавируса. При этом священники продолжат совершать богослужения. Неделей ранее патриарх Кирилл призвал задуматься о пандемии коронавируса как о «милости Божией». При этом он напомнил верующим о необходимости соблюдения правил гигиены и медицинских рекомендаций.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 811 тыс. человек, умерли более 39 тыс., выздоровели более 171 тыс. В России подтверждены 2,3 тыс. случаев заражения.

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Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:10 MSK, 31.03
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