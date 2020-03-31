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18:23 (мск), источник: Интерфакс

В ВОЗ заявили, что у России есть шанс избежать европейского сценария с COVID-19

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила надежду, что меры, которые принимают российские власти, помогут сдержать распространение коронавирусной инфекции и исключить европейский сценарий развития эпидемии.

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Выздоровело121 +55
Инфицировано803 650 +62 620
Скончалось39 033 +3 919
Выздоровело172 772 +15 934
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:01 MSK, 31.03
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«Мне кажется, сейчас масштабные действия, которые предпринимает Российская Федерация, могут помочь этому, что мы не будем идти этим путем (которым пошла Западная Европа — ИФ) здесь, что так высоко и быстро будет двигаться число новых случаев, и что оно замедлится», — сказала Вуйнович в телефонном интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК) во вторник.

По ее словам, эпидемиологический прогноз сложен, но в целом распространение вируса будет зависеть от действий каждого человека и от изоляции контактных лиц.
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Прогноз по пику COVID-19 в России, считает Вуйнович, можно будет дать по итогам роста числа новых случаев инфекции в ближайшие две недели.

«Нам нужно в следующие две недели смотреть, как будут двигаться новые случаи, потому что очень большое число людей находятся сейчас под наблюдением, и даже очень хорошо (действует — ИФ) физическая дистанция, удаленность от людей. Так что, возможно, мы можем пресечь перенос инфекции, и тогда будем смотреть. Эпидемиология — это практически математика. Смотрите сколько случаев — и можете прогнозировать, как будет двигаться дальше», — сказала Вуйнович.

«На следующие две недели надо очень внимательно смотреть и стараться эпидемию пресечь», — добавила представитель ВОЗ.

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