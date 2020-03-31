Британец выиграл $300 тысяч, но не может получить деньги из-за карантина

18-летний Кайл Берк из британского города Сток еще 19 марта купил на сдачу в магазине скретч-карту Национальной лотереи. Придя домой, парень узнал, что сорвал джекпот и стал счастливым обладателем огромной суммы денег.
По условиям лотереи, каждый месяц в течение года он будет гарантированно получать по 20 тысяч фунтов (примерно 25 тысяч долларов) и общая сумма за 12 месяцев составит 240 тысяч фунтов (около 300 тысяч долларов).
Кайл признался, что сразу не поверил в такую удачу и побежал в магазин, чтобы там билет еще раз раз проверили. И все сошлось.
Но поскольку Великобритания, как и многие другие страны, сейчас находится на карантине, Берку придется немного подождать, прежде чем он сможет насладиться своим выигрышем, пишет Ladbible.
Британец рассказал журналистам, что для него такое положение вещей даже выгодно — так у него будет больше времени, чтобы подумать, на что действительно стоит потратить эти деньги.
А пока сотрудники Национальной лотереи прислали Кайлу электронный чек и обещали выслать настоящий вместе с бутылкой шампанского, как только это станет безопасно.