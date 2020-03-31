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20:07 (мск), источник: Ведомости

Князь Монако излечился от коронавируса

Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса, сообщает Le Figaro со ссылкой на представителя княжеского дворца.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано2 337 +500
Скончалось17 +8
Выздоровело121 +55
Инфицировано826 222 +59 886
Скончалось40 708 +3 835
Выздоровело174 115 +14 114
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:28 MSK, 31.03
Источник: AP 2020

Представитель княжеского дворца сообщил об обнаружении коронавируса у князя Монако 19 марта. С этого момента он находился на карантине. Состояние его здоровья не вызывает опасений, говорил представитель князя.

В свою очередь 71-летний принц Уэльский Чарльз на благотворительном мероприятии WaterAid 10 марта сидел за столом рядом с князем Монако Альбером II. 25 марта представитель британской королевской семьи сообщил, что тест принца Чарльза на коронавирус дал положительный результат. Заболевание протекает в легкой форме, утверждал представитель монаршей семьи. По его словам, супруга принца Чарльза — 72-летняя герцогиня Корнуольская Камилла здорова. Супружеская чета находятся на самоизоляции в шотландском замке Балморал. 30 марта представитель королевской семьи сообщил о выздоровлении принца Чарльза.

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