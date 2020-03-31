Российские ученые нашли способ уничтожить коронавирус

Жидкость получила название «Мегнарил». В такой воде разрушаются белки, и после высыхания на обработанной поверхности ничего не остается.
Работает технология следующим образом. Установка производит холодную плазму — газ из заряженных и незаряженных частиц, который поступает в простую воду. После этого атомы теряют часть электронов и в итоге уже не могут соединиться в молекулу H2O.
Это приводит к появлению различных форм кислорода и водорода, которые повреждают клетки вирусов.
Кроме «агрессивного» кислорода «Мегнарил» разрушает вирусы еще и за счет хлорноватистой кислоты.
«Одна десятая процента соли такой кислоты в воде препятствует размножению коронавируса. Сама же кислота гораздо активнее своей соли. Это позволяет предположить, что такая жидкость не только остановит размножение, но и убьет патоген», — пояснил глава базирующейся в Сколково компании «Магнарил аква лаб» Дмитрий Балаболин.
Использовать такую воду можно как для обработки масок и различных поверхностей, так и для распыления в воздухе. Она безопасна для человека и довольно дешевая в производстве — порядка 100 рублей за тысячу литров.