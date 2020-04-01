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02:20 (мск), источник: Известия

В России выросли социальные пенсии

С 1 апреля в России проходит индексация социальных пенсий на 6,1%. Повышение выплат затронет 4 млн пенсионеров.

Источник: Известия

Кроме этого, проиндексированы будут и пенсии военным, проходившим службу по призыву, пенсии ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам, а также гражданам, пострадавшим в результате техногенных и радиационных катастроф.

Расходы на индексацию составят 2,41 млрд рублей в месяц, то есть 21,7 млрд за год.

Решение об индексации социальных пенсий было принято Минтрудом 19 февраля.

Неделей ранее президент России Владимир Путин предложил зафиксировать индексацию пенсий в Конституции, чтобы «не было никакой лазейки этого не сделать вообще».

В рабочей группе по поправкам заверили, что индексация затронет и выплаты работающим пенсионерам. Кроме того, будет повышена юридическая защита пенсионеров.

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