02:20 (мск), источник: Известия
В России выросли социальные пенсии
С 1 апреля в России проходит индексация социальных пенсий на 6,1%. Повышение выплат затронет 4 млн пенсионеров.
Кроме этого, проиндексированы будут и пенсии военным, проходившим службу по призыву, пенсии ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам, а также гражданам, пострадавшим в результате техногенных и радиационных катастроф.
Расходы на индексацию составят 2,41 млрд рублей в месяц, то есть 21,7 млрд за год.
Решение об индексации социальных пенсий было принято Минтрудом 19 февраля.
Неделей ранее президент России Владимир Путин предложил зафиксировать индексацию пенсий в Конституции, чтобы «не было никакой лазейки этого не сделать вообще».
В рабочей группе по поправкам заверили, что индексация затронет и выплаты работающим пенсионерам. Кроме того, будет повышена юридическая защита пенсионеров.