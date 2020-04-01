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05:53 (мск), источник: РИА Новости

Правозащитники отметили спад числа проявлений ксенофобии в России

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Правозащитники зафиксировали спад общего числа актов вандализма и нападений на почве ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости в полтора раза в России за 2019 год, сообщается в докладе Московского бюро по правам человека, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Согласно данным МБПЧ, наблюдается снижение случаев нападений на почве ксенофобии, национальной и религиозной ненависти. В сравнении со статистикой МБПЧ за 2018 год, в 2019 году наблюдается снижение общего числа нападений в два раза (24 и 12 случаев, соответственно). Также ежемесячный мониторинг МБПЧ показывает снижение общего числа фактов ксенофобного вандализма (22 инцидента в 2019 году против 26 инцидентов в 2018 году)», — говорится в докладе.

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Отмечается, что случаи нападения на почве ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости были зафиксированы непосредственно в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Якутии, Пензенской и Свердловской областях, акты вандализма наблюдались в Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Калининграде, Севастополе и других.

По мнению правозащитников, для сокращения подобных случаев необходимо принять меры: например, привлекать журналистов, блогеров, лидеров общественного мнения к проектам, связанным с противодействием экстремизму и ксенофобии; вести мониторинг межэтнических отношений, этнокультурных и политических процессов при сборе данных и предоставлении их в заинтересованные организации, ведомства; проводить комплексную правовую экспертизу антиэкстремистского законодательства на предмет его совершенствования; повышать требования в отношении ксенофобских высказываний среди политиков и представителей исполнительной, муниципальной власти.

Также в докладе говорится, что рекомендуется вовлекать молодежь в общерегиональные, общероссийские и межрегиональные социально значимые акции при акцентировании вклада каждого народа в историю, культуру и государственность России и реализовывать миграционную политику с учетом социальных потребностей местного населения и мигрантов.

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