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10:10 (мск), источник: РИА Новости

В правительстве оценили ситуацию с продуктами в России

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пиковый спрос на продукты, который наблюдался в середине марта на фоне новостей о распространении коронавируса и ослаблении рубля, уже пройден, заявила зампредседателя правительства Виктория Абрамченко.

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Выздоровело166 +100
Инфицировано860 793 +73 783
Скончалось42 354 +4 525
Выздоровело178 378 +12 164
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:46 MSK, 01.04
Источник: РИА Новости

Она провела оперативное совещание с министерствами и ведомствами по вопросам регулирования потребительского рынка, на котором отметила, что в России ситуация с продуктами стабильна и находится на особом контроле. По ее словам, распределительные центры и склады торговых операторов заполнены товаром.

Мы мониторим ситуацию на продовольственном рынке буквально в режиме онлайн и оперативно реагируем на потребности региональных предприятий и торговых организаций. Регионы формируют минимум двухмесячный запас продовольствия, и предпосылок для повышенного спроса нет.
Виктория Абрамченко
зампредседателя правительства

Вице-премьер также отметила работу ретейлеров и поставщиков.

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«Наши производители и ретейл успешно справились с волной выраженного спроса и буквально в режиме 24/7 работали над поставками продовольствия и мгновенной выкладкой товаров. Это во многом говорит о высокой социальной ответственности компаний и мобилизации в момент выраженной покупательской активности», — указала она.

Кроме того, участники совещания затронули вопрос сохранения стабильности на внутреннем рынке и дополнительные меры по обеспечению населения продовольствием.

Минсельхоз в минувшую пятницу предложил установить с 1 апреля по 30 июня 2020 года нетарифную квоту в объеме семи миллионов тонн на экспорт из России за пределы ЕАЭС пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

«Комплекс мер, по мнению участников совещания, будет способствовать поставкам зерна для использования аграриями на внутреннем рынке», — пояснила Абрамченко.

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Ситуация с COVID-19

Пандемия COVID-19, первые случаи которого выявили в китайском городе Ухань в конце 2019 года, охватила почти 180 стран. По последним данным ВОЗ, во всем мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, свыше 36 тысяч человек скончались.

В России 2337 заболевших, 121 человек выздоровел, 17 умерли. Во многих регионах действует режим обязательной самоизоляции граждан, прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с другими странами. На фоне этих мер россияне демонстрируют повышенный спрос на некоторые категории продуктов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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