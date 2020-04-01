«Когда Владимир Владимирович был в Коммунарке, Денис Проценко вряд ли был заразен»

Вчера главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко — самый медийный российский специалист по борьбе с коронавирусом — рассказал, что тест обнаружил у него COVID-19. Он сообщил, что «чувствует себя хорошо» и продолжает работать в больнице — дистанционно, из специальной «красной зоны». За несколько дней до этого больницу посетили президент Владимир Путин, мэр Сергей Собянин и несколько других высокопоставленных чиновников. Все они общались с врачом Проценко, причем без масок или других средств защиты. «Ъ» собрал мнения специалистов о заболевании врача и о возможности передачи коронавируса руководству страны.
Первые сообщения о заражении главврача больницы в Коммунарке появились вчера в районе 16:00. Позже Денис Проценко сам подтвердил эту информацию в Facebook: «Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций».
С тех пор заболевание Дениса Проценко остается одной из самых обсуждаемых новостей — дело в том, что главный врач больницы № 40 является фактически символом борьбы с эпидемией коронавируса в России. Именно в Коммунарку начали отвозить первых заболевших, с начала марта главврач каждый день публиковал информацию о количестве поступивших с коронавирусом на своей странице в Facebook, отвечал на вопросы в комментариях и дал несколько подробных интервью. «Моя история — история открытости», — говорил Денис Проценко BBC.
24 марта больницу посетили президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин,
В среду утром в московском оперативном штабе по коронавирусу заявили, что «медики, которые лечат больных коронавирусом, регулярно сдают анализы»: «Частота определяется графиком работы конкретного специалиста и близостью его контактов с пациентами».
«В случае подтверждения инфекции к медикам применяется стандартный протокол: заболевшему и контактировавшим с ним необходимо изолироваться, оценить тяжесть состояния — назначается лечение на дому либо госпитализация, и придерживаться схемы лечения, рекомендованной лечащим врачом», — пояснили в штабе.
Главный врач медцентра «Лидер-Медицина» инфекционист Евгений Тимаков отметил в беседе с «Ъ», что у врачей вероятность заразиться выше, чем у «обычных людей»: «Они постоянно находятся в зоне риска. Заразиться может любой врач, так как защита спасает не на 100%. Вирусная нагрузка колоссальная, так как врачи работают непосредственно с больными». Что касается положительного результата теста на коронавирусную инфекцию Дениса Проценко, Тимаков обратил внимание, что главный врач постоянно контролирует ситуацию в больнице: «Естественно, в такой ситуации трудно защититься». При этом эксперт отметил, что «выявление наличия вирусной инфекции не означает активного течения процесса». Отвечая на вопрос «Ъ» о вероятном состоянии здоровья Проценко во время визита президента РФ, Евгений Тимаков заявил, что «человек становится заразен примерно за два дня до появления симптомов»: «Так что, когда Владимир Владимирович был в Коммунарке и встречался с главврачом, то Денис Проценко вряд ли был заразен».
Напомним, ранее в беседе с изданием «МосквичMag» Денис Проценко подробно перечислял меры предосторожности, введенные в больнице: «Наша клиника полностью обеспечена самой современной техникой и защитными материалами: это и специальные костюмы, и респираторы определенного класса, и очки, которые защищают слизистую глаза. Все это гарантирует защиту врача и нераспространение вируса за стены госпиталя». Он также сообщил о специальной зоне контроля: «В корпус, где лежат больные, мы (врачи.— “Ъ”) входим через один шлюз, а выходим через другой, оставляя там одежду, в которой контактировали с пациентами».
«Как ни защищай врача, он все равно в группе риска, — пояснила в своем блоге на Facebook биолог, научный журналист Ирина Якутенко.— Происходит это
Вероятность получить высокую инфекционную дозу для медика в разы выше, чем для обычного человека. Так что не стоит удивляться, что врачи иногда — а на самом деле очень часто — заболевают именно той болезнью, от которой лечат, даже в самых благополучных странах и самых крутых больницах.
«Выбирая между жизнью пациента и своим здоровьем, врач всегда выберет жизнь пациента. Да, наша работа сопряжена с определенными рисками. Но мы делаем все, чтобы их минимизировать, — заявил СМИ главврач инфекционной больницы имени Боткина в
«Департамент здравоохранения Москвы уделяет этому самое пристальное внимание, и там подготовлены специальные меры и есть средства защиты, но, к сожалению, наша работа такова, что это может произойти, — сообщил “РИА Новости” главврач 67-й московской клинической больницы Андрей Шкода.— Денис Проценко был в самом центре, очень активно работал: он делал обходы, смотрел самых тяжелобольных в разных стадиях заболевания. К сожалению, такое возможно».
В Китае, где в настоящее время подтвержден диагноз у более чем 81,5 тыс. человек, число врачей, которые заразились коронавирусной инфекцией, превышает 3 тыс. человек. В Италии это число уже составляет около 6 тыс. медработников при более чем 105,7 тыс. заболевших. В Испании число заболевших врачей составляет около 5,4 тыс. человек при общей заболеваемость более чем 94,4 тыс. Власти Франции сообщали о примерно 500 медработниках с коронавирусной инфекцией — в этой стране инфекция подтверждена более чем у 52,1 тыс. человек.
Как ранее сообщал «Ъ», в России к приему больных с новой коронавирусной инфекцией подготовлено уже 78 тыс. коек, а всего таких мест запланировано около 100 тыс. К концу недели в Москве еще минимум два учреждения будут полностью переведены на режим работы с данной категорией пациентов. Сейчас в столице пациентов с коронавирусной инфекцией, а также подозрением на нее госпитализируют в городские инфекционные больницы № 1 и № 2, медицинский центр в Коммунарке, НИИ имени Склифосовского, госпиталь для ветеранов войн на Шаболовке, больницу № 67 имени Ворохобова, больницу № 15 имени Филатова, а также в Детскую городскую клиническую больницу имени Башляевой. Как стало известно «Ъ», для пациентов с коронавирусной инфекцией еще почти 3,3 тыс. коек предоставят федеральные медучреждения, подведомственные Минздраву, Минобрнауки, Минтруду, Федеральному
Валерия Мишина, Александр Черных, Елизавета Ламова