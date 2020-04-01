Мишустин рассказал о правилах карантина

«С помощью операторов связи будет контролироваться нахождение прибывшего гражданина на карантине, и в случае несоблюдения условий самоизоляции операторы будут передавать соответствующую информацию, в том числе и в МВД», — уточнил он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Мишустин пришел на него в маске.
Премьер подчеркнул, что важно исключить новые случаи ввозного коронавируса, и напомнил, что для этого уже приняли ряд мер.
Это, соответственно, создание системы, которую сейчас Минкомсвязь активно внедряет, сбора данных о гражданах, возвращающихся в Россию, и через портал госуслуг до прохождения паспортного контроля на границе надо будет заполнить соответствующую форуму и предоставить о себе сведения, в том числе и об адресе своего проживания на время предусмотренного карантина.
Прибывающих в страну будут информировать об этом требовании при регистрации на рейс или через СМС по факту приезда.
Отдельно Мишустин затронул тему тестирования на COVID-19. В стране его проводят 95 лабораторий Роспотребнадзора, в сутки там проверяют более 20 тысяч проб. По этим показателям Россия в первой тройке мировых лидеров. С 19 марта к работе подключились лаборатории еще 193 медицинских организаций.
Также
«Отдельно скажу, что все эти результаты стали возможны во многом благодаря сотрудникам Роспотребнадзора, которые уже третий месяц работают практически в круглосуточном режиме. И такая верность своему делу заслуживает высокой оценки», — заключил он.
Болезнь COVID-19, которую провоцирует новый коронавирус, затронула уже 180 стран. По информации ВОЗ, в мире зафиксировали как минимум 750 тысяч случаев заражения, свыше 36 тысяч человек скончались.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, заболели более 860 тысяч человек, 42 354 погибли, 178 тысяч пациентов выздоровели. Наибольшее число жертв — в Италии (там умерли более 12,5 тысячи человек), за ней следуют Испания, Соединенные Штаты, Франция, Китай, Иран и Великобритания.
В России выявили 2777 больных (1880 из них — в Москве), 24 человека умерли, 190 выздоровели. При этом в последние сутки число заболевших и скончавшихся меньше, чем накануне.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.