Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Свет в конце коронавируса: пять причин не падать духомТрудно увидеть что-либо позитивное в подобной ситуации, но тем не менее оно есть
Фоторепортажи
20Назван победитель конкурса ZEISS Photography Award
16Опустевший мир показали на фото
13:26 (мск), источник: РИА Новости

Мишустин рассказал о правилах карантина

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Находящиеся на карантине по коронавирусу россияне будут обязаны самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое пребывание дома, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Коронавирус COVID-19
13:39 (мск)В Сети показали, как избавляются от скуки на карантине
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано2 777 +440
Скончалось24 +7
Выздоровело190 +69
Инфицировано873 767 +73 718
Скончалось43 288 +4 574
Выздоровело184 771 +14 446
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:14 MSK, 01.04
Источник: РИА "Новости"

«С помощью операторов связи будет контролироваться нахождение прибывшего гражданина на карантине, и в случае несоблюдения условий самоизоляции операторы будут передавать соответствующую информацию, в том числе и в МВД», — уточнил он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Мишустин пришел на него в маске.

Премьер подчеркнул, что важно исключить новые случаи ввозного коронавируса, и напомнил, что для этого уже приняли ряд мер.

Это, соответственно, создание системы, которую сейчас Минкомсвязь активно внедряет, сбора данных о гражданах, возвращающихся в Россию, и через портал госуслуг до прохождения паспортного контроля на границе надо будет заполнить соответствующую форуму и предоставить о себе сведения, в том числе и об адресе своего проживания на время предусмотренного карантина.
Михаил Мишустин
Что полезно знать
Если сидишь дома

Прибывающих в страну будут информировать об этом требовании при регистрации на рейс или через СМС по факту приезда.

Отдельно Мишустин затронул тему тестирования на COVID-19. В стране его проводят 95 лабораторий Роспотребнадзора, в сутки там проверяют более 20 тысяч проб. По этим показателям Россия в первой тройке мировых лидеров. С 19 марта к работе подключились лаборатории еще 193 медицинских организаций.

Также премьер-министр высоко оценил работу Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом.
«Отдельно скажу, что все эти результаты стали возможны во многом благодаря сотрудникам Роспотребнадзора, которые уже третий месяц работают практически в круглосуточном режиме. И такая верность своему делу заслуживает высокой оценки», — заключил он.

Статья
«Я испытала острое дежавю»: мама тройни — о сходстве карантина с декретом

Болезнь COVID-19, которую провоцирует новый коронавирус, затронула уже 180 стран. По информации ВОЗ, в мире зафиксировали как минимум 750 тысяч случаев заражения, свыше 36 тысяч человек скончались.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, заболели более 860 тысяч человек, 42 354 погибли, 178 тысяч пациентов выздоровели. Наибольшее число жертв — в Италии (там умерли более 12,5 тысячи человек), за ней следуют Испания, Соединенные Штаты, Франция, Китай, Иран и Великобритания.

В России выявили 2777 больных (1880 из них — в Москве), 24 человека умерли, 190 выздоровели. При этом в последние сутки число заболевших и скончавшихся меньше, чем накануне.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Читайте также
Социальная дистанция: как выглядят российские города в период карантина
Во время загрузки произошла ошибка.
13:58 (мск)© Ньюстюб
 В 'Склифе' объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве
Тысячи смертей. Почему в США так много жертв коронавируса
Коронавирус COVID-19
Мэрия Москвы объявила о применении QR-кодов для контроля за карантином
Российский самолет с медицинским оборудованием вылетел в США
Коронавирус COVID-19: главные события 31 марта
Китай не учитывает часть зараженных коронавирусом в статистике
За сутки в России выявили 440 новых случаев коронавируса
Путин будет «максимально широко» работать удаленно
Дефицит алкоголя? Что будет с ценами на спиртные напитки
Как живет Ухань после карантина (фото)
Что известно о коронавирусе у главврача больницы в Коммунарке
В правительстве оценили ситуацию с продуктами в России
Здоровье
«Мы не герои — мы делаем то, что должны»: как работают медики в условиях пандемии COVID-19 Рассказываем и показываем, с чем приходится сталкиваться медсестрам и врачам по всему миру во время эпидемии коронавируса.
Hi-Tech
Раскрыты необычные секреты «игровых» ноутбуков Твой идеальный игровой ноутбук
Горячие темы на Авто
Про него. 228
Гречка 192
В Москве вводится компенсация безработным 19,5 тысячи рублей в месяц, 179
я в машине. 175
Кино
Сменившая имидж Елена Степаненко запускает шоу: первые кадры Стали известны подробности передачи бывшей жены Евгения Петросяна
Новости партнеров
Кто из звезд заразился от Лещенко на вечеринке сестры Крутого
Россиянам коронавирус не страшен. Они им уже переболели
США назвали секрет, который не дал коронавирусу распространиться по России
Фраза, после которой ни один грубиян тебе не сможет ничего сказать
Популярные темы на «Детях»
-Чем же все это окончится?-Будет апрель. 243
Поход в сад во время пандемии 241
НЕ ПОНИМАЮ.... кто умнее объясните 232
Сказки Мастера. Часть 4 158
Леди
В сети обсуждают красоту и молодость 57-летней жены Малинина Эмма выглядит шикарно.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь