14:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны самые потрясающие фото волн и серфинга
Фотографам удалось передать невероятную мощь и красоту океана.
Обнародованы лучшие фотографии серфинга по версии фотоконкурса Nikon Surf Photo of the Year.
Главную награду получил фотограф Рен Макганн за работу «Право». «Не важно, сколько вы катаетесь. Некоторые волны всегда выделяются на фоне остальных», — прокомментировал автор фото гигантскую «бочку» на снимке.
В номинации «Видео» лучшим стал ролик «Состояние потока» Эндрю Кейндера.
Снимки финалистов конкурса были сделаны в пригороде Сиднея в Австралии, Тасмании, штате Вашингтон в США и других местах с самыми потрясающими волнами.
Анна Лысенко