15:12 (мск), источник: Газета.Ру
«До лучших времен»: истории лишившихся работы из-за пандемии россиян
Работодатели вынуждены принимать жесткие меры
Россияне пожаловались «Газете.Ru» на увольнения
Согласно результатам опроса Центра стратегических разработок, опубликованного 30 марта, каждая третья компания из 500 опрошенных уже оптимизировала фонд оплаты труда — то есть сократила штат или перевела сотрудников на удаленную работу с меньшей зарплатой. Каждая вторая компания планирует снизить численность сотрудников на 12−14% в ближайшее время, а каждая пятая — сократить выплаты.
Все это происходит несмотря на то, что
Если у
кого-товозникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура.
Он также отметил, что правительство намерено ежедневно отслеживать ситуацию на рынке труда и проверять выплаты зарплат.
Бармен из Москвы Ирина Дубровина (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», как ее вынудили уйти в неоплачиваемый отпуск в ресторане.
Когда предприятия общественного питания опустели
После того как всех сотрудников вынудили уйти в неоплачиваемый отпуск, ресторан отказал им и в выплате зарплаты за февраль.
Вот уже конец марта, а нам за февраль не заплатили. На вопросы, когда будет зарплата, начальство отвечает очень грубо, хотя выплачивать ее — их обязанность. Эта ситуация — кошмар.
Она готова обратиться с заявлением в правоохранительные органы по факту несоблюдения ТК РФ, если на это пойдет остальная команда ресторана. «Я пока не знаю, как дальше все будет. У меня есть отложенные деньги на месяц: на еду, оплату квартиры, но, что будет дальше, я не знаю. Надеюсь, нам
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«Штат надо было уменьшать — пошли сокращения. Мой молодой человек ушел до того, как компания объявила о банкротстве. Он не хотел, чтобы ему портили трудовую книжку увольнением», — пояснила Васильева.
Девушка также сидит дома без работы — ресторан, в котором она трудилась барменом, закрылся на карантин. Саму петербурженку отправили в неоплачиваемый отпуск.
«Пока это до 5 апреля. Но что будет дальше, вообще непонятно — возможно, нас закроют на большее время. У работодателя в последний месяц не хватало денег даже на аренду — не то что на зарплату. О дополнительных выплатах работникам на время карантина и речи идти не может», — подчеркнула собеседница «Газеты.Ru».
Теперь она вместе с молодым человеком ищет новую работу — справляться без заработка паре помогают родители Сергея. «Уже две недели без работы. Все работодатели, которым направляешь резюме, молчат. Собеседований тоже никаких нет. Не знаю, что нужно написать в резюме, чтобы тебя точно приняли. Каждый день заявок по 10−12 кидаем. Очень печальная ситуация», — заключила петербурженка.
Ирина Мардер также лишилась работы. Москвичка рассказала «Газете.Ru», что
С сокращением столкнулись еще 50 ее коллег: ведущие, повара, администраторы и менеджеры. «Так как массовые мероприятия запрещены, люди не собираются в группы или не выходят из дома, а также не могут позволить себе праздник
Руководство заявило, что к работе сотрудники смогут вернуться в
К сожалению, сейчас нужно переждать тот момент, когда всем требуются только курьеры и комплектовщики. Поэтому включаем режим ожидания и смотрим сериалы.
Не может подать жалобу на своих работодателей и 25-летняя жительница города Одинцова Московской области Ольга Еремина. Она долгое время работала на сеть салонов красоты PR- и
После того, как 28 марта правительство рекомендовало приостановить деятельность таких заведения в рамках борьбы с COVID-19, девушку попросили покинуть пост, «пока не наладится финансовая ситуация».
«У сети просто нет денег, чтобы сейчас раскручивать себя. Этой работой теперь занимается их директор по маркетингу. Они существенно сократили штат — даже в самом салоне уволили сотрудников, так как нет клиентов. Мне не будут ничего выплачивать, пока мы не возобновим сотрудничество.
Благо у меня есть другие подработки, с помощью которых я смогу выжить. У них ситуация не настолько плоха, как в случае с салоном. В любом случае надеюсь, что мы переживем пандемию", — подчеркнула Еремина.
23-летняя Марина Манчалова из
Нет заказов — нет работы. Работодатель сказал мне и еще одному коллеге, что пока в нас не нуждаются, а когда работа появится, он позовет. Непонятно, правда, когда она появится.
Она также не может пожаловаться на то, что ее отстранили от работы, так как не была оформлена официально. При этом девушка утверждает, что в
Между тем, по словам адвоката Артема Морозова, увольнять сотрудников под предлогом кризиса, возникшего
Если это
В результате работодателям могут привлечь к ответственности по статье 5.27 КоАП «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», которая предусматривает наказание в виде предупреждения и штрафа в размере от 1 тыс. до 50 тыс. рублей.
Между тем наказать могут и начальника, уволившего неоформленных официально подчиненных — в таком случае его привлекут к ответственности не за неправомерное сокращение, а за прием на работу без трудового договора.
«Неофициальное трудоустройство работников уже является административным правонарушением по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ. Работодатель может понести за это соответствующее наказание. Или работник имеет право обратиться в суд с иском о признании таких отношении трудовыми и взыскании невыплаченной заработной платы», — заключил адвокат.
«Газета.Ru» направила в Минтруд РФ запрос, чтобы уточнить, сколько таких нарушений было выявлено за период распространения коронавируса в РФ — на момент публикации материала ответ не поступил.
Мария Локтионова