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15:12 (мск), источник: Газета.Ру

«До лучших времен»: истории лишившихся работы из-за пандемии россиян

Работодатели вынуждены принимать жесткие меры из-за экономической ситуации, вызванной пандемией COVID-19. По данным Центра стратегических разработок, каждая третья компания уже сократила штат, а каждая вторая планирует уменьшить число сотрудников на 12−14% в ближайшие дни. «Газета.Ru» публикует истории граждан РФ из разных регионов о том, как складываются их отношения с работодателями, а также объясняет, почему увольнение из-за пандемии незаконно.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:24 MSK, 01.04
Источник: РИА "Новости"

«Воспользоваться шумихой»

Россияне пожаловались «Газете.Ru» на увольнения из-за экономической ситуации, возникшей в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Согласно результатам опроса Центра стратегических разработок, опубликованного 30 марта, каждая третья компания из 500 опрошенных уже оптимизировала фонд оплаты труда — то есть сократила штат или перевела сотрудников на удаленную работу с меньшей зарплатой. Каждая вторая компания планирует снизить численность сотрудников на 12−14% в ближайшее время, а каждая пятая — сократить выплаты.

Все это происходит несмотря на то, что премьер-министр Михаил Мишустин еще 21 марта заявил, что работодатели, которые задерживают зарплаты или увольняют сотрудников в условиях пандемии, будут жестко наказаны.

Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура.
Михаил Мишустин
премьер-министр

Он также отметил, что правительство намерено ежедневно отслеживать ситуацию на рынке труда и проверять выплаты зарплат.

Источник: РИА "Новости"
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«Есть приказ — уйти в неоплачиваемый отпуск»

Бармен из Москвы Ирина Дубровина (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», как ее вынудили уйти в неоплачиваемый отпуск в ресторане.

Когда предприятия общественного питания опустели из-за стремительного распространения коронавируса, в ресторан к Дубровиной пришло руководство. «Они и до этого из-за пандемии задерживали зарплату, а в тот день заявили, что есть приказ — все официально устроенные должны написать заявление на отпуск до 30 апреля без сохранения зарплаты. Нас в ресторане 150 человек работало — 90% официально, так что это было бесчеловечно. Объяснили тем, что им надо уйти от налогов», — отметила москвичка.

После того как всех сотрудников вынудили уйти в неоплачиваемый отпуск, ресторан отказал им и в выплате зарплаты за февраль.

Вот уже конец марта, а нам за февраль не заплатили. На вопросы, когда будет зарплата, начальство отвечает очень грубо, хотя выплачивать ее — их обязанность. Эта ситуация — кошмар.
Ирина Дубровина
бармен из Москвы

Она готова обратиться с заявлением в правоохранительные органы по факту несоблюдения ТК РФ, если на это пойдет остальная команда ресторана. «Я пока не знаю, как дальше все будет. У меня есть отложенные деньги на месяц: на еду, оплату квартиры, но, что будет дальше, я не знаю. Надеюсь, нам все-таки выплатят когда-нибудь эту зарплату за февраль», — заключила москвичка.

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«Все работодатели молчат»

В Санкт-Петербурге те же проблемы — там от работы отстранили 23-летнюю собеседницу «Газеты.Ru» Тамару Васильеву и ее молодого человека Сергея. Петербуржец работал экспертом в визовом центре, однако после того, как границы страны и посольства стали закрываться, организация объявила себя банкротом.

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«Штат надо было уменьшать — пошли сокращения. Мой молодой человек ушел до того, как компания объявила о банкротстве. Он не хотел, чтобы ему портили трудовую книжку увольнением», — пояснила Васильева.

Девушка также сидит дома без работы — ресторан, в котором она трудилась барменом, закрылся на карантин. Саму петербурженку отправили в неоплачиваемый отпуск.

«Пока это до 5 апреля. Но что будет дальше, вообще непонятно — возможно, нас закроют на большее время. У работодателя в последний месяц не хватало денег даже на аренду — не то что на зарплату. О дополнительных выплатах работникам на время карантина и речи идти не может», — подчеркнула собеседница «Газеты.Ru».

Теперь она вместе с молодым человеком ищет новую работу — справляться без заработка паре помогают родители Сергея. «Уже две недели без работы. Все работодатели, которым направляешь резюме, молчат. Собеседований тоже никаких нет. Не знаю, что нужно написать в резюме, чтобы тебя точно приняли. Каждый день заявок по 10−12 кидаем. Очень печальная ситуация», — заключила петербурженка.

Источник: РИА "Новости"

«Нас распустили до лучших времен»

Ирина Мардер также лишилась работы. Москвичка рассказала «Газете.Ru», что из-за коронавируса закрылась организация по проведению праздников, в которой она трудилась год.

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Если сидишь дома

С сокращением столкнулись еще 50 ее коллег: ведущие, повара, администраторы и менеджеры. «Так как массовые мероприятия запрещены, люди не собираются в группы или не выходят из дома, а также не могут позволить себе праздник из-за потери работы, нас распустили до “лучших времен”. Так объяснило это начальство», — рассказала девушка.

Руководство заявило, что к работе сотрудники смогут вернуться в августе-сентябре. Выплаты за сокращение Мардер и ее коллегам не положены, так как при приеме на работу они — как самозанятые — заключали с компанией договор об оказании услуг, а не полноценный трудовой.

К сожалению, сейчас нужно переждать тот момент, когда всем требуются только курьеры и комплектовщики. Поэтому включаем режим ожидания и смотрим сериалы.
Ирина Мардер

«Смогу выжить с помощью подработок»

Не может подать жалобу на своих работодателей и 25-летняя жительница города Одинцова Московской области Ольга Еремина. Она долгое время работала на сеть салонов красоты PR- и SMM-менеджером по найму в качестве самозанятого.

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После того, как 28 марта правительство рекомендовало приостановить деятельность таких заведения в рамках борьбы с COVID-19, девушку попросили покинуть пост, «пока не наладится финансовая ситуация».

«У сети просто нет денег, чтобы сейчас раскручивать себя. Этой работой теперь занимается их директор по маркетингу. Они существенно сократили штат — даже в самом салоне уволили сотрудников, так как нет клиентов. Мне не будут ничего выплачивать, пока мы не возобновим сотрудничество.

Благо у меня есть другие подработки, с помощью которых я смогу выжить. У них ситуация не настолько плоха, как в случае с салоном. В любом случае надеюсь, что мы переживем пандемию", — подчеркнула Еремина.

«Непонятно, когда появится работа»

23-летняя Марина Манчалова из Ростова-на-Дону жила на деньги от подработки в частной компании, оказывающей услуги строительной экспертизы (организация, решающая спорные ситуации с подрядчиком или заказчиком в досудебном или судебном порядке — «Газета.Ru»). Так как 18 марта Верховный суд распорядился приостановить личный прием граждан в судах и рассматривать только самые безотлагательные дела, заказы на экспертизы перестали поступать.

Нет заказов — нет работы. Работодатель сказал мне и еще одному коллеге, что пока в нас не нуждаются, а когда работа появится, он позовет. Непонятно, правда, когда она появится.
Марина Манчалова

Она также не может пожаловаться на то, что ее отстранили от работы, так как не была оформлена официально. При этом девушка утверждает, что в Ростове-на-Дону многие испытывают подобные проблемы — некоторых из ее знакомых отправили в бессрочный неоплачиваемый отпуск или сократили.

Источник: РИА "Новости"

Что грозит работодателям

Между тем, по словам адвоката Артема Морозова, увольнять сотрудников под предлогом кризиса, возникшего из-за коронавируса, нельзя. «Если увольнение осуществляется по инициативе работодателя, то должно быть соответствующее основание — например, прогул. В противном случае работодатель может столкнуться с проверкой надзорных органов: прокуратурой, государственной инспекцией труда или даже с судебным разбирательством», — пояснил юрист «Газете.Ru».

То же самое касается бессрочного отпуска без сохранения заработной платы, подчеркнул Морозов — принудить работника написать такое заявление никто не может.

Если это все-таки произошло, то необходимо сразу обращаться в прокуратуру или государственную инспекцию труда. «Кроме того, оспорить увольнение возможно в судебном порядке. Все перечисленные меры можно реализовать одновременно. И сразу, не дожидаясь окончания карантина, через онлайн-приемные», — отметил адвокат.

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В результате работодателям могут привлечь к ответственности по статье 5.27 КоАП «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», которая предусматривает наказание в виде предупреждения и штрафа в размере от 1 тыс. до 50 тыс. рублей.

Между тем наказать могут и начальника, уволившего неоформленных официально подчиненных — в таком случае его привлекут к ответственности не за неправомерное сокращение, а за прием на работу без трудового договора.

«Неофициальное трудоустройство работников уже является административным правонарушением по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ. Работодатель может понести за это соответствующее наказание. Или работник имеет право обратиться в суд с иском о признании таких отношении трудовыми и взыскании невыплаченной заработной платы», — заключил адвокат.

«Газета.Ru» направила в Минтруд РФ запрос, чтобы уточнить, сколько таких нарушений было выявлено за период распространения коронавируса в РФ — на момент публикации материала ответ не поступил.

Мария Локтионова

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