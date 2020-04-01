Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Свет в конце коронавируса: пять причин не падать духомТрудно увидеть что-либо позитивное в подобной ситуации, но тем не менее оно есть
Фоторепортажи
16Опустевший мир показали на фото
7Скончался писатель и драматург Леонид Зорин
19:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Россиян призвали спеть на «Карантиновидении» (видео)

Группа Little Big должна была в этом году представлять Россию на «Евровидении» с песней «Uno».

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано2 777 +440
Скончалось24 +7
Выздоровело190 +69
Инфицировано887 067 +63 588
Скончалось44 264 +3 628
Выздоровело185 541 +11 522
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:02 MSK, 01.04

Пока весь мир на карантине, а «Евровидение» отменили, жителей России призвали принять участие в «Карантиновидении».

Конкурс в соцсетях под хэштегом #Карантиновидение2020 запустили Илья Прусикин из группы Little Big и блогер Эльдар Джарахов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Россияне массово отреагировали на отмену «Евровидения»

«Карантиновидение-2020 — это song-contest, в котором может принять участие абсолютно каждый. Для этого достаточно придумать песню, снять минутный клип на мобильный телефон в домашних условиях, загрузить в инстаграм с хэштегом #Карантиновидение2020 и отметить под этим видео нас», — говорят авторы идеи.

«Мы обязательно посмотрим все ваши видео и надеемся, что их увидит вся страна, а, может, и весь мир», — говорят Прусикин и Джарахов, забавно имитируя типичных ведущих музыкальных конкурсов.

В качестве примера музыканты тут же представили песню Софьи Таюрской из Little Big — отличную пародию на номера конкурсантов «Евровидения», в которой задействованы фены, туалетная бумага и множество пирожных.

Пользователи соцсетей подхватили флешмоб и начали массово делиться собственным творчеством.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
«В нас не нуждаются»: кого коронавирус лишает работы
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Как живет Ухань после карантина (фото)
Американка «превратилась» в картошку во время совещания (фото)
Дефицит алкоголя? Что будет с ценами на спиртные напитки
Здоровье
«Мы не герои — мы делаем то, что должны»: как работают медики в условиях пандемии COVID-19 Рассказываем и показываем, с чем приходится сталкиваться медсестрам и врачам по всему миру во время эпидемии коронавируса.
Hi-Tech
Раскрыты необычные секреты «игровых» ноутбуков Твой идеальный игровой ноутбук
Горячие темы на Авто
Про него. 234
Гречка 193
В Москве вводится компенсация безработным 19,5 тысячи рублей в месяц, 179
я в машине. 175
Кино
25 лет «Первому»: главные лица канала – от Листьева до Гузеевой В честь юбилея одного из главных телеканалов страны рассказываем о тех, кто делал и кто продолжает делать его таким, каким его знают и любят зрители
Новости партнеров
Врач главной коронавирусной больницы рассказал, что ждет Лещенко
Зараженную коронавирусом Ленину выгнали из больницы с температурой под 40
США назвали секрет, который не дал коронавирусу распространиться по России
Россиянам коронавирус не страшен. Они им уже переболели
Дети
Россиянка написала смешной пост о карантине Мама тройняшек считает, что вынужденная самоизоляция мало чем отличается от обычного декретного отпуска
Леди
В сети обсуждают красоту и молодость 57-летней жены Малинина Эмма выглядит шикарно.
Новости партнеров
Пришли результаты теста Николаева: врачи не зря опасались за здоровье певца
ВОЗ назвала главного врага коронавируса, и это не лекарство
Кто из звезд заразился от Лещенко на вечеринке сестры Крутого
Переболевшая коронавирусом Куриленко назвала таблетки, которые спасут жизнь
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь