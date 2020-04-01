19:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Россиян призвали спеть на «Карантиновидении» (видео)
Группа Little Big должна была в этом году представлять Россию на «Евровидении» с песней «Uno».
Пока весь мир на карантине, а «Евровидение» отменили, жителей России призвали принять участие в «Карантиновидении».
Конкурс в соцсетях под хэштегом #Карантиновидение2020 запустили Илья Прусикин из группы Little Big и блогер Эльдар Джарахов.
«Карантиновидение-2020 — это
«Мы обязательно посмотрим все ваши видео и надеемся, что их увидит вся страна, а, может, и весь мир», — говорят Прусикин и Джарахов, забавно имитируя типичных ведущих музыкальных конкурсов.
В качестве примера музыканты тут же представили песню Софьи Таюрской из Little Big — отличную пародию на номера конкурсантов «Евровидения», в которой задействованы фены, туалетная бумага и множество пирожных.
Пользователи соцсетей подхватили флешмоб и начали массово делиться собственным творчеством.
Анна Лысенко