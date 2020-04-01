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15:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

В мае в ночном небе можно будет увидеть огромную комету

Она станет самой яркой за последние два десятилетия.

К Земле быстро приближается комета C/2019 Y4, известная под названием Атлас. Впервые астрономы увидели ее в декабре 2019 года. Тогда она была тусклой и едва заметной, но уже через месяц увеличила свою яркость в 4 раза — намного быстрее, чем предполагали ученые.

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Сообщается, что сейчас комета находится вблизи орбиты Марса и следует по пути одной из самых известных комет в истории — Великой кометы 1844 года, которая была видна в небе невооруженным глазом в течение 290 дней.

По словам специалистов, если Атлас будет держать свою форму и не разрушится, то он станет самым заметным объектом в ночном небе, наряду с Луной, пишет The Times.

По расчетам астрономов, ближе всего к Земле комета подойдет 23 мая, а к Солнцу — 31 мая. Если с ней ничего не случится в ближайшее время, то увидеть комету в ночном небе можно будет уже с 1 мая.

Екатерина Гура

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