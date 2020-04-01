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17:31 (мск), источник: Газета.Ру

В Панаме мужчин и женщин выпускают за продуктами в разные дни

В Панаме ужесточили условия принудительной самоизоляции: теперь мужчинам и женщинам выделили разные дни недели для похода за продуктами, а по воскресеньям и вовсе запретили выходить из дома. На это власти пошли из-за слишком большого числа нарушений. Между тем, Панаму пандемия коронавируса нового типа затронула среди латиноамериканских стран больше всего.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:51 MSK, 01.04
Источник: Reuters

В Панаме предприняли неожиданную попытку остановить распространение коронавирусной инфекции. Как сообщает France24, с 1 апреля к уже существующему режиму принудительной самоизоляции там добавили новое правило — теперь мужчины и женщины должны выходить на улицу за продуктами или по неотложным делам в разные дни.

По новому решению властей, женщины могут отправиться в супермаркет или аптеку по понедельникам, средам и пятницам, а мужчины — по вторникам, четвергам и субботам.

В воскресенье жителям Панамы вообще запрещено появляться на улицах. Это правило будет действовать в течение 15 дней.

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Власти объясняют гендерные ограничения заботой о гражданах. «Этот жесткий карантин направлен ни на что иное как на сохранение ваших жизней», — заявил на пресс-конференции в понедельник, 30 марта, министр внутренних дел Панамы Хуан Пино.

Он рассказал, что это решение было вызвано тем, что люди систематически нарушали режим самоизоляции — за минувшую неделю в стране за несоблюдение режима были задержаны 2000 человек.

Как сообщает DW, трансгендерные мужчины и женщины уже обеспокоились из-за этого решения — им неясно, что делать, если в паспорте обозначен не тот пол, с которым они себя идентифицируют.

Режим принудительной самоизоляции власти Панамы ввели 25 марта. Он предусматривает, что жителям страны отведено по два часа на покупку продуктов и лекарств с 6.30 до 19.30 в течение дня, причем время, когда человек может выйти, определялось последней цифрой в его паспорте.

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Сейчас Панама входит в число стран Латинской Америки, сильнее всего затронутых пандемией COVID-19. По данным национального министерства здравоохранения, в этой центральноамериканской стране зафиксирован сейчас 1181 случай заболевания коронавирусом нового типа. Девять человек уже вылечились, умерли — 30 пациентов.

Первый заболевший был выявлен в Панаме 10 марта. Однако меры для того, чтобы остановить распространение заболевания, власти начали принимать позже. Например, лишь 17-го они прекратили проведение на одном из пляжей на севере страны международного фестиваля этнической музыки, на который съехались гости со всего мира.

Тогда несмотря на то, что выступления музыкантов были отменены, туристы оказались заблокированы в месте проведения фестиваля, не имея возможности уехать, поскольку у одного из гостей было подозрение на коронавирус.

Среди туристов и участников были граждане Великобритании, Германии, Франции, США — в общей сложности, 300 человек оказались заперты на пляже.

Лишь через неделю их постепенно вывезли в Панама-Сити, где туристы смогли обратиться в свои посольства с просьбой о помощи.

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Несмотря на то, что Латинскую Америку пандемия коронавируса затронула в последнюю очередь, власти стран южноамериканского континента готовятся к худшему.

«Нам нужно быть готовыми к наихудшему сценарию, — цитирует “Би-би-си” доктора Харбаса Барбосу, главу Панамериканской организации здравоохранения. — Мы не можем рассчитывать ни на какие преимущества вроде климата или демографической ситуации. Нам нужно следить за тем, что происходит в других странах, учитывать слабые места, принимать во внимание, какие действия работают, и прибегать к ним».

Преимуществом демографической ситуации можно считать довольно молодой средний возраст жителей Латинской Америки: в Бразилии он составляет 30 лет, в Колумбии — 27,4, а в Италии, для сравнения, — 44 года. К тому же, в общем плотность населения в Южной Америке не так высока, как в Европе. Однако в таких крупных городах, как Рио-да-Жанейро и Сан-Паулу она, напротив, весьма высока. К тому же, не стоит забывать и о жителях городских трущоб, где люди живут по 12 человек в одной комнате, отчего режим самоизоляции теряет всякий смысл.

Анна Виноградова

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