17:17 (мск), источник: Кино Mail.ru
25 лет «Первому»: главные лица канала — от Листьева до Гузеевой
В честь юбилея одного из главных телеканалов страны рассказываем о тех, кто делал и кто продолжает делать его таким, каким его знают и любят зрители.
1 апреля 1995 года — дата рождения «Первого канала»: в тот день в эфир вышли первые передачи Общественного Российского Телевидения. На некоторых из них выросли поколения зрителей: «КВН», «Что? Где? Когда?», «Здоровье», «Человек и закон», «Поле чудес», «Угадай мелодию». А 1 января 2018 года отметила 50-летний юбилей информационная программа «Время». В сентябре 2002 года ОРТ сменило название на «Первый канал». В том же году в эфир вышла «Фабрика звезд», снискавшая всенародную популярность, а в 2005-м зрители впервые увидели логотип программы «Пусть говорят», ставшей самым рейтинговым
Александр Масляков, Максим Галкин, Дмитрий Дибров, Алексей Пиманов, Елена Малышева, Арина Шарапова, Леонид Якубович, Александр Гордон, Юлия Меньшова, Юлия Барановская, Александр Васильев, Дмитрий Борисов, Лариса Гузеева, Иван Ургант — лишь некоторые лица канала, без которых сегодня сложно представить эфир. Ищите их и других незабываемых ведущих «Первого» в нашей юбилейной галерее, а 4 апреля смотрите документальный фильм «25 лет спустя» — о ключевых событиях в жизни канала, людях, которые его создают, и программах, без которых его невозможно представить.