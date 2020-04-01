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17:17 (мск), источник: Кино Mail.ru

25 лет «Первому»: главные лица канала — от Листьева до Гузеевой

В честь юбилея одного из главных телеканалов страны рассказываем о тех, кто делал и кто продолжает делать его таким, каким его знают и любят зрители.

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1 апреля 1995 года — дата рождения «Первого канала»: в тот день в эфир вышли первые передачи Общественного Российского Телевидения. На некоторых из них выросли поколения зрителей: «КВН», «Что? Где? Когда?», «Здоровье», «Человек и закон», «Поле чудес», «Угадай мелодию». А 1 января 2018 года отметила 50-летний юбилей информационная программа «Время». В сентябре 2002 года ОРТ сменило название на «Первый канал». В том же году в эфир вышла «Фабрика звезд», снискавшая всенародную популярность, а в 2005-м зрители впервые увидели логотип программы «Пусть говорят», ставшей самым рейтинговым ток-шоу на отечественном ТВ. Наконец, осенью 2012 года стартовал «Голос» — шоу мгновенно стало сенсацией и обрело невероятную популярность у зрителей. Позже «Первый» запустил «Голос. Дети» и «Голос 60+».

Александр Масляков, Максим Галкин, Дмитрий Дибров, Алексей Пиманов, Елена Малышева, Арина Шарапова, Леонид Якубович, Александр Гордон, Юлия Меньшова, Юлия Барановская, Александр Васильев, Дмитрий Борисов, Лариса Гузеева, Иван Ургант — лишь некоторые лица канала, без которых сегодня сложно представить эфир. Ищите их и других незабываемых ведущих «Первого» в нашей юбилейной галерее, а 4 апреля смотрите документальный фильм «25 лет спустя» — о ключевых событиях в жизни канала, людях, которые его создают, и программах, без которых его невозможно представить.

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Кино
25 лет «Первому»: главные лица канала – от Листьева до Гузеевой В честь юбилея одного из главных телеканалов страны рассказываем о тех, кто делал и кто продолжает делать его таким, каким его знают и любят зрители
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