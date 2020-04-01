Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Детали»: Как работает дистанционная медицина Из-за коронавируса в мире бурно развивается телемедицина, не требующая личного присутствия врача
Фоторепортажи
18Самые потрясающие фотографии серфинга
20Назван победитель конкурса ZEISS Photography Award
17:24 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты обсудили цифровое будущее человечества на фоне коронавируса

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Специалисты Экспертного института социальных исследований в режиме онлайн дали оценку работе цифровых государственных систем в ходе круглого стола на тему «Время готовиться к будущему: есть ли цифровое будущее у человечества?».

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано2 777 +440
Скончалось24 +7
Выздоровело190 +69
Инфицировано883 225 +79 575
Скончалось44 156 +5 123
Выздоровело185 377 +12 605
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:42 MSK, 01.04
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

«В связи с историей коронавируса у людей случится культурный шок, они задумаются, настолько ли им нужны онлайн-платформы и работают ли они в действительности», — сказал Василий Буров, руководитель аналитического центра Лиги независимых экспертов в области ИТ.

Он добавил, что на данный момент, когда цифровые технологии действительно могут кому-то понадобиться, многие из площадок просто не справляются с потоком. Буров также отметил, что у людей может измениться отношение к их приватности.

Новость
Заболевших найдут по приложению

«Во многих странах государство сейчас тестирует наступление на приватность людей. Мы можем это наблюдать уже сейчас в Москве. Вопрос остается в том, закрепится ли эта политика после ситуации с вирусом или нет. Скорее всего, это останется, но вопрос в объеме», — добавил Буров.

Как отметил член экспертного совета по программному обеспечению при Минкомсвязи России Илья Массух, коронавирус стал неким краш-тестом для отечественных IT-технологий, которые существуют, но на деле не работают в должном объеме.

«Как показала практика последних дней, IT-технологии — это не так все просто. До этого всего было создано множество платформ по разным отраслям, об их создании докладывалось руководству, но никто не проверял их в бою. А сейчас они просто не справляются с наплывом посетителей», — резюмировал Илья Массух.

По его мнению, в ближайшее время предстоит большая работа по проверке онлайн-платформ и устранении неполадок в их работе. Он также добавил, что должна измениться процедура внедрения площадок — они должны проходить по несколько этапов тестирования, а также должно измениться и качество продуктов, многие сервисы не слишком удобны в использовании.

 В 'Склифе' объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве
Ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Коронавирус COVID-19
Коронавирус: 864 умерших в Испании за сутки, 25 млн человек в мире могут потерять работу
Мэрия Москвы объявила о применении QR-кодов для контроля за карантином
Российский самолет с медицинским оборудованием вылетел в США
Коронавирус COVID-19: главные события 31 марта
За сутки в России выявили 440 новых случаев коронавируса
«В нас не нуждаются»: кого коронавирус лишает работы
Минкомсвязи подготовило систему слежки за людьми с коронавирусом
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Как живет Ухань после карантина (фото)
Дефицит алкоголя? Что будет с ценами на спиртные напитки
В мае в небе появится огромная комета
Здоровье
«Мы не герои — мы делаем то, что должны»: как работают медики в условиях пандемии COVID-19 Рассказываем и показываем, с чем приходится сталкиваться медсестрам и врачам по всему миру во время эпидемии коронавируса.
Hi-Tech
Раскрыты необычные секреты «игровых» ноутбуков Твой идеальный игровой ноутбук
Горячие темы на Авто
Про него. 229
Гречка 193
В Москве вводится компенсация безработным 19,5 тысячи рублей в месяц, 179
я в машине. 175
Кино
25 лет «Первому»: главные лица канала – от Листьева до Гузеевой В честь юбилея одного из главных телеканалов страны рассказываем о тех, кто делал и кто продолжает делать его таким, каким его знают и любят зрители
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Самые свежие факты об Анастасии Заворотнюк
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Поклонники поздравляют Ваенгу с малышом
Леди
В сети обсуждают красоту и молодость 57-летней жены Малинина Эмма выглядит шикарно.
Новости партнеров
Категория людей, которую коронавирус обходит стороной
Пришли результаты теста Николаева: врачи не зря опасались за здоровье певца
Кто из звезд заразился от Лещенко на вечеринке сестры Крутого
Зараженную коронавирусом Ленину выгнали из больницы с температурой под 40
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь