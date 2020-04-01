Эксперты обсудили цифровое будущее человечества на фоне коронавируса

«В связи с историей коронавируса у людей случится культурный шок, они задумаются, настолько ли им нужны онлайн-платформы и работают ли они в действительности», — сказал Василий Буров, руководитель аналитического центра Лиги независимых экспертов в области ИТ.
Он добавил, что на данный момент, когда цифровые технологии действительно могут кому-то понадобиться, многие из площадок просто не справляются с потоком. Буров также отметил, что у людей может измениться отношение к их приватности.
«Во многих странах государство сейчас тестирует наступление на приватность людей. Мы можем это наблюдать уже сейчас в Москве. Вопрос остается в том, закрепится ли эта политика после ситуации с вирусом или нет. Скорее всего, это останется, но вопрос в объеме», — добавил Буров.
Как отметил член экспертного совета по программному обеспечению при Минкомсвязи России Илья Массух, коронавирус стал неким краш-тестом для отечественных IT-технологий, которые существуют, но на деле не работают в должном объеме.
«Как показала практика последних дней, IT-технологии — это не так все просто. До этого всего было создано множество платформ по разным отраслям, об их создании докладывалось руководству, но никто не проверял их в бою. А сейчас они просто не справляются с наплывом посетителей», — резюмировал Илья Массух.
По его мнению, в ближайшее время предстоит большая работа по проверке онлайн-платформ и устранении неполадок в их работе. Он также добавил, что должна измениться процедура внедрения площадок — они должны проходить по несколько этапов тестирования, а также должно измениться и качество продуктов, многие сервисы не слишком удобны в использовании.