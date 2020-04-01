В соцсетях появился новый мем о том, как людей изменил март

Март оказался, пожалуй, самым напряженным месяцем в наступившем году. Именно за эти дни коронавирус с невиданной скоростью прорвал все границы и распространился по всему миру, забрав жизни людей и изолировав города и целые страны.
Пользователи соцсетей в конце марта решили показать, как их жизнь изменилась за этот месяц. А лучшим средством для этого оказались мемы.
Пользователи публикуют фото одного и того же известного человека или персонажа, но в разном возрасте, состоянии или из разных фильмов. Получилось вполне наглядно.