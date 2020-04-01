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18:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях появился новый мем о том, как людей изменил март

Две картинки, показывающие состояние людей в начале месяца и в конце

Март оказался, пожалуй, самым напряженным месяцем в наступившем году. Именно за эти дни коронавирус с невиданной скоростью прорвал все границы и распространился по всему миру, забрав жизни людей и изолировав города и целые страны.

Пользователи соцсетей в конце марта решили показать, как их жизнь изменилась за этот месяц. А лучшим средством для этого оказались мемы.

Пользователи публикуют фото одного и того же известного человека или персонажа, но в разном возрасте, состоянии или из разных фильмов. Получилось вполне наглядно.

Екатерина Гура

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