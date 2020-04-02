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14:54 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые установили рекордную дальность чихания

Чихающий человек распространяет капли выделений на расстояние до восьми метров, подсчитала исследовательница из США — следовательно, безопасную дистанцию между людьми во время пандемии коронавируса необходимо увеличить. Однако не все специалисты с ней согласны.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:40 MSK, 02.04
Источник: mohamed_hassan/СС0

Еще недавно ответ вопрос о том, как далеко разлетаются капли выделений при чихании, мог бы претендовать на Шнобелевскую премию. Однако в условиях пандемии коронавируса эта информация имеет, как выясняется, жизненно важное значение.

Что полезно знать
Если сидишь дома

При чихании микрокапли выделений, содержащих коронавирус, могут распространяться на расстояние более восьми метров, заявляет доцент Массачусетского технологического института Лидия Буруиба. Она поясняет, что при чихании образуется турбулентное облако, которое может содержать опасные вирионы. Работа была опубликована в журнале Journal of the American Medical Association.

Пандемия COVID-19 вынудила правительства многих стран закрыть школы, магазины и другие общественные места, запретить пересекать граници городов и по возможности вообще не выходить из дома. В случае выхода на улицу рекомендуется держать дистанцию от других людей не менее 1,5−2 м — именно на такое расстояние, как считается, способны перемещаться вирусные частицы при чихании или кашле.

Однако, по мнению исследовательницы, эта дистанция сильно недооценивается, что ограничивает эффективность предлагаемых мер по борьбе с пандемией коронавируса.

Последние данные показывают, что при выдохах, чихании и кашле выбрасываются не только капли слизистых выделений, следующих по коротким полубаллистическим траекториям, но, что важно, образуется многофазное турбулентное газовое облако, которое рассеивает в окружающем воздухе множество капель разного размера.
Лидия Буруиба
доцент Массачусетского технологического института

Крупные капли оседают быстрее, чем испаряются, загрязняя поверхности вокруг зараженного человека. Мелкие же, наоборот, испаряются достаточно быстро, образуя остаточные частицы, которые играют важную роль в распространении респираторных заболеваний. Стратегии борьбы с инфекциями основываются на том, какие капли играют в их распространении основную роль, поясняет Буруиба — крупные или мелкие.

В качестве доказательства своих слов исследовательница приводит видео, на котором продемонстрировано распространение капель выделений от человека при чихании.

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По ее словам, диапазон перемещения как крупных, так и мелких капель выделений расширяется из-за того, что они взаимодействуют с турбулентными потоками воздуха. Кроме того, в турбулентном облаке сохраняется теплая и влажная атмосфера, что продлевает время существования капель до момента их испарения.

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«Из-за поступательного движения облака капель частицы патогенных микроорганизмов движутся гораздо дальше, чем если бы они выбрасывались поодиночке без турбулентного облака, захватывающего и уносящего их вперед, — уверена Буруиба. — С учетом различных особенностей физиологии отдельных больных и условий окружающей среды, таких как влажность и температура, патогены могут переноситься на расстояние до 7−8 м».

Капли выделений движутся со скоростью до 30 м/с. Часть из них оседает на поверхностях, остальные же продолжают двигаться вперед, рассказывает она. В итоге, даже когда облако теряет первоначальный импульс, а выделения испаряются, сами вирусные частицы могут оставаться в воздухе в течение нескольких часов и переноситься воздушными потоками, в том числе попадая в системы вентиляции.

Буруибу раскритиковал доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США:

«Этот доклад меня беспокоит, так как вводит в заблуждение», — говорит он.

По словам Фаучи, чтобы патогены разлетелись на восемь метров, нужно крайне интенсивное чихание. На брифинге Белого дома он даже показал, как именно надо чихать, чтобы распространить вирус настолько далеко:

Нужно откинуться назад, резко наклониться вперед, и — апчхи! Если сделать так, то можно чихнуть и на восемь метров. Но это не практично.

Впрочем, соблюдать дистанцию в несколько метров все же стоит. Кроме того, как недавно предупредила другая группа исследователей, вирусные частицы могут попадать в вентиляционные системы и перемещаться на довольно большие расстояния, что стало причиной одной из вспышек коронавирусной инфекции в Сингапуре.

По этой причине ученые рекомендуют воздержаться от полетов на самолетах в период пандемии — даже если зараженный человек будет сидеть в другом конце салона, вирионы могут попасть в систему кондиционирования самолета и заразить людей, находящихся далеко от него.

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Источник:©Аргументы и факты
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