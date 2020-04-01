18:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Города-призраки: как изменился мир во время пандемии (видео)
Мировые мегаполисы, закрытые на карантин.
В марте 2020 года многие страны мира закрыли границы и ввели режим карантина, обязав своих граждан сидеть дома и не выходить на улицу без крайней надобности. В одно мгновение мегаполисы превратились в опустевшие города-призраки: без людей, машин и
Кинорежиссер Жан Конне настолько впечитлился видами пустого Амстердама, что снял 3-минутный фильм «Тем временем в Амстердаме», который очень напоминает кадры из
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Екатерина Гура