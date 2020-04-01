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18:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Города-призраки: как изменился мир во время пандемии (видео)

Мировые мегаполисы, закрытые на карантин.

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РоссияМир
Инфицировано2 777 +440
Скончалось24 +7
Выздоровело190 +69
Инфицировано885 687 +76 079
Скончалось44 216 +4 671
Выздоровело185 477 +12 608
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:51 MSK, 01.04

В марте 2020 года многие страны мира закрыли границы и ввели режим карантина, обязав своих граждан сидеть дома и не выходить на улицу без крайней надобности. В одно мгновение мегаполисы превратились в опустевшие города-призраки: без людей, машин и какого-либо движения.

Кинорежиссер Жан Конне настолько впечитлился видами пустого Амстердама, что снял 3-минутный фильм «Тем временем в Амстердаме», который очень напоминает кадры из фильма-катастрофы.

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Похожие видео сейчас в большом количестве можно найти в интернете. Лондон, Милан, Нью-Йорк и многие другие мегаполисы теперь представляют собой необычное и довольно тревожное зрелище.

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Сан-Франциско
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Нью-Йорк
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Роттердам
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Лондон
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США (4 города)
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Милан

Екатерина Гура

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:51 MSK, 01.04
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