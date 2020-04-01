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18:42 (мск), источник: ТАСС

Более 20% выявленных в России зараженных коронавирусом не имеют симптомов

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/ — При этом у 14% заболевание протекает в форме пневмонии.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано2 777 +440
Скончалось24 +7
Выздоровело190 +69
Инфицировано885 687 +76 079
Скончалось44 216 +4 671
Выздоровело185 477 +12 608
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:51 MSK, 01.04
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Заболевание протекает без симптомов у более чем 20% граждан с выявленным коронавирусом, у 14% — в форме пневмонии, сообщила в среду журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На сегодняшний день у нас высокий удельный вес лиц, которые не имеют симптомов, среди тех, кого мы определили уже в результате тестирования. Сегодня это чуть больше 20% всех, кого мы выявили, симптомов не имеют, и только 14% имеют признаки, клинику пневмонии и имеют тяжелое, средне-тяжелое течение.
Анна Попова
глава Роспотребнадзора

Попова также сообщила, что 45 субъектов России сейчас находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса.

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«На сегодняшний день в разных субъектах Российской Федерации разное развитие эпидситуации. Сегодня 45 субъектов находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса. Остальные субъекты — между третьей и четвертой, то есть там эпидпроцесс нарастает», — сказала она.

На данный момент в России за все время санитарно-карантинного контроля на пунктах пропуска в связи с коронавирусом досмотрели более 5 млн 333 тыс. человек. «И первый барьер, который мы поставили и который работает на сегодняшний день, это санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска. На сегодняшний день досмотрено 5 млн 333 тыс. 242 человека, и мы эту работу продолжаем», — сказала она.

Кроме того, Попова отметила, что введенная в России нерабочая неделя позволяет снизить степень распространения коронавируса.

«Это крайне важное решение, крайне важный указ, который позволяет сегодня снизить степень распространения и скорость распространения вируса, что, безусловно, сегодня присутствует, и будет присутствовать какое-то время. Период разрыва связей передачи тоже должен быть кратным 14 дням. Но 14 дней — это, конечно, недостаточно, этих дней должно было бы быть больше», — сказала она.

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