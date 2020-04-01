18:42 (мск), источник: ТАСС
Более 20% выявленных в России зараженных коронавирусом не имеют симптомов
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/ — При этом у 14% заболевание протекает в форме пневмонии.
Заболевание протекает без симптомов у более чем 20% граждан с выявленным коронавирусом, у 14% — в форме пневмонии, сообщила в среду журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
На сегодняшний день у нас высокий удельный вес лиц, которые не имеют симптомов, среди тех, кого мы определили уже в результате тестирования. Сегодня это чуть больше 20% всех, кого мы выявили, симптомов не имеют, и только 14% имеют признаки, клинику пневмонии и имеют тяжелое,
средне-тяжелоетечение.
Попова также сообщила, что 45 субъектов России сейчас находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса.
«На сегодняшний день в разных субъектах Российской Федерации разное развитие эпидситуации. Сегодня 45 субъектов находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса. Остальные субъекты — между третьей и четвертой, то есть там эпидпроцесс нарастает», — сказала она.
На данный момент в России за все время
«Это крайне важное решение, крайне важный указ, который позволяет сегодня снизить степень распространения и скорость распространения вируса, что, безусловно, сегодня присутствует, и будет присутствовать