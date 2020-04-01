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19:31 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано2 777 +440
Скончалось24 +7
Выздоровело190 +69
Инфицировано887 067 +63 588
Скончалось44 264 +3 628
Выздоровело185 541 +11 522
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:02 MSK, 01.04
Источник: РИА Новости
Это крайне важное решение, которое позволяет снизить степень и скорость распространения вируса, что, безусловно, сегодня присутствует и будет присутствовать какое-то время.
Анна Попова
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Если сидишь дома

Она уточнила, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней и период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным этому числу.

«Четырнадцать дней это, конечно, недостаточно. Этих дней должно было бы быть больше», — подчеркнула Попова.

По ее словам, очень важно не останавливаться в проведении всех мероприятий, которые были начаты. Глава ведомства отметила, что эффект от предпринятых шагов будет, но не «сиюминутно». Она пояснила, что вирус все еще распространяется, а население России очень велико. Из-за этого прекращение ограничительных мер грозит дальнейшим ростом заболеваемости COVID-19 в России.

Поэтому продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения — это, безусловно, задача нашего грядущего периода.
Анна Попова

Призыв главы Роспотребнадзора поддержали и в правительстве. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, меры социального дистанцирования надо продлить, исходя из ситуации в каждом конкретном регионе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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