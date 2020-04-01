Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю

Это крайне важное решение, которое позволяет снизить степень и скорость распространения вируса, что, безусловно, сегодня присутствует и будет присутствовать какое-то время.
Она уточнила, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней и период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным этому числу.
«Четырнадцать дней это, конечно, недостаточно. Этих дней должно было бы быть больше», — подчеркнула Попова.
По ее словам, очень важно не останавливаться в проведении всех мероприятий, которые были начаты. Глава ведомства отметила, что эффект от предпринятых шагов будет, но не «сиюминутно». Она пояснила, что вирус все еще распространяется, а население России очень велико. Из-за этого прекращение ограничительных мер грозит дальнейшим ростом заболеваемости COVID-19 в России.
Поэтому продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения — это, безусловно, задача нашего грядущего периода.
Призыв главы Роспотребнадзора поддержали и в правительстве. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, меры социального дистанцирования надо продлить, исходя из ситуации в каждом конкретном регионе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.