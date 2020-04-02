Устали от новостей про коронавирус? Посмотрите на эти фото цветастых пауков-скакунов: таких вы еще не видели

12:02 (мск), источник: BBC News Русская служба
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Журнал Zootaxa опубликовал фотографии семи до сих пор не известных видов австралийских
Они, так же, как и их родственники из той же семьи Maratus volans, отличаются тем, что самцы привлекают самок своей невероятной раскраской.
Новых пауков обнаружил 22-летний Джозеф Шуберт из австралийского Музея королевы Виктории.
В научной литературе на данный момент описаны 85 видов этих пауков. 12 из них обнаружил Шуберт.
Обнаруженные пауки теперь официально называются Maratus azureus, Maratus constellatus, Maratus laurenae, Maratus noggerup, Maratus suae, Maratus volpei, и Maratus inaquosus. Почти все они — из Западной Австралии.
Сам Шуберт говорит, что больше всего ему нравится Maratus constellatus, именно потому, что его брюшко похоже на картину Ван Гога. Он нашел паука в семи часах езды от Перта в Западной Австралии. Сonstellatus на латыни означает «звездоподобный».
Многие особи пауков названы в честь
Самцы в попытке привлечь внимание противоположного пола демонстрируют свои ноги и живот. У некоторых даже есть нечто похожее на закрылки, которые могут распускаться подобно вееру. Именно
Теперь