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12:02 (мск), источник: BBC News Русская служба

Устали от новостей про коронавирус? Посмотрите на эти фото цветастых пауков-скакунов: таких вы еще не видели

Журнал Zootaxa опубликовал фотографии семи до сих пор не известных видов австралийских пауков-скакунов рода Maratus.

6
фотографий
6
фотографий

Они, так же, как и их родственники из той же семьи Maratus volans, отличаются тем, что самцы привлекают самок своей невероятной раскраской.

Новых пауков обнаружил 22-летний Джозеф Шуберт из австралийского Музея королевы Виктории.

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В научной литературе на данный момент описаны 85 видов этих пауков. 12 из них обнаружил Шуберт.

Обнаруженные пауки теперь официально называются Maratus azureus, Maratus constellatus, Maratus laurenae, Maratus noggerup, Maratus suae, Maratus volpei, и Maratus inaquosus. Почти все они — из Западной Австралии.

Сам Шуберт говорит, что больше всего ему нравится Maratus constellatus, именно потому, что его брюшко похоже на картину Ван Гога. Он нашел паука в семи часах езды от Перта в Западной Австралии. Сonstellatus на латыни означает «звездоподобный».

Многие особи пауков названы в честь энтузиастов-любителей, кто их нашел, и, как уверен Шуберт, открыты еще далеко не все виды пауков.

Пауки-прыгуны обычно очень невелики — размером не больше рисового зернышка. Пестрой раскраской отличаются лишь самцы — самки обычно однотонно коричневого, серого или бежевого цвета.

Самцы в попытке привлечь внимание противоположного пола демонстрируют свои ноги и живот. У некоторых даже есть нечто похожее на закрылки, которые могут распускаться подобно вееру. Именно из-за этого пауков-скакунов сравнивают с павлинами. На английском языке этот вид называется peacock spider, или «паук-павлин».

Теперь зоологи-любители надеются обнаружить новые виды.

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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