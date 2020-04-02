Как большевики боролись с эпидемиями за сто лет до коронавируса

О том, как в 1920 годы большевики боролись с гриппом, — в материале «Ленты.ру».
Эпидемия испанки, унесшая в 1918—1920 годах более 50 миллионов жизней по всему миру, не обошла и Советскую Россию. Однако на фоне гражданской войны, голода, эпидемий брюшного и сыпного тифа, туберкулеза, холеры и дизентерии особого впечатления она не произвела. В интернете бродит информация о трех миллионах умерших от испанки в России, но она ничем конкретным не подтверждается и скорее всего завышена в десятки раз.
Причин умереть в то смутное время было достаточно и без гриппа. Более того, возбудитель заболевания тогда еще не был известен, а люди в основном умирали от осложнения — воспаления легких, которое заразным не считалось. Вспотел человек, продуло, заболел пневмонией и умер в горячке — такая у него судьба.
Не будет большим преувеличением сказать, что эпидемию 1918−1920 годов отечественное здравоохранение пропустило. Не до того было. Старая система медицинской помощи была разрушена, а новая еще только создавалась.
Следующая крупная эпидемия гриппа 1926−1927 годов пришлась уже на СССР, и это была совсем другая страна: с хорошо организованной системой медицинской помощи, большим опытом борьбы с инфекционными болезнями и развитой системой санпросвета.
Сведений об эпидемии 1926−1927 годов в интернете практически нет. Между тем во время первой волны эпидемии — в феврале 1926 года, по данным медицинских периодических изданий тех лет, «в Москве заболевали до 12 тысяч человек в неделю, и трудно было найти семью или квартиру, где бы не было больного гриппом». Точных данных о смертности нет, но очевидно, что она была значительно ниже, чем в 1918—1920 годах.
Ко второй волне гриппа — в
В самом начале 1927 года в издательстве Мосздравотдела тиражом 100 тысяч экземпляров была выпущена листовка «Что должен каждый знать о гриппе».
В ней, в частности, говорилось:
В Западной Европе в настоящее время свирепствует сильная эпидемия гриппа. Так, в Берлине число вновь заболевших в последние дни достигает 3000−3500 человек… В настоящее время признаки возможного начала эпидемии гриппа мы имеем и в Москве, где ежедневно в среднем заболевает гриппом несколько сот человек.
Дальше следовало описание мер, принимаемых Московским здравотделом для борьбы с эпидемией. Для больных гриппом и его осложнениями было организовано дополнительно 1000 коек в городских больницах, заготовлено необходимое количество медикаментов, увеличено число врачей помощи на дому, приняты меры к пополнению парка транспорта для перевозки больных. Особое внимание уделялось санитарному состоянию мест общественного пользования, «наиболее опасным в смысле распространения заразы вокзалам, баням и ночлежкам».
В листовке указывалось, что грипп передается от человека человеку гораздо легче, чем
Далее следовало предупреждение о том, что «все эти меры окажутся недостаточными, если в борьбу с гриппом не будут вовлечены широкие массы трудящихся, если все население не будет соблюдать необходимые правила предосторожности во избежание широкого распространения эпидемии гриппа».
И выделено жирным шрифтом:
Мы должны твердо понимать, что грипп подрывает здоровье, отвлекает десятки тысяч людей от их повседневной работы, вызывает расходы на лечение и борьбу с эпидемией и тем самым наносит большой ущерб делу социалистического строительства.
После общей части составители листовки перешли к практическим советам.
Как передается и распространяется грипп
Как уберечься от гриппа
Что делать с больным
В Москве подкомиссиям здравоохранения предприятий и здрав’ячейкам жилых помещений предписывалось следить за выполнением всех вышеперечисленных мер, а также:
Бороться с ложными слухами, волнующими нелепицами и паникой, распространяемыми в связи с эпидемией гриппа.
В «сельской обстановке» в случае нехватки листовок рекомендовалось поручить школьникам, пионерам и комсомольцам переписать ее 10−20 раз от руки и развесить в наиболее видных местах: в совете, у кооператива, у чайной, в
Следует заметить, что пропаганда борьбы с инфекционными заболеваниями велась советским санпросветом широко, наглядно, исходя из предпочтений масс и с большой выдумкой.
Предпочтение отдавалось наглядной агитации. По стране курсировали санитарные агитпоезда, передвижные выставки и агитфургоны на конной, а позже на автомобильной тяге.
В большом количестве печатались санитарные агитплакаты, памятки, листовки и популярные брошюры, где простым и доступным языком разъяснялись правила гигиены, профилактики и борьбы с инфекционными болезнями. Издавались
По инициативе санпросвета был создан «Союз упрощения приветствий», который активно боролся с традиционными русскими формами приветствия и прощания: троекратным целованием, объятиями и пожатием рук. Со временем союз превратился в целое пропагандистское движение. Выпускались плакаты и значки с соответствующими лозунгами:
Долой рукопожатия!», «Без рукопожатий встречайте друга и провожайте!
Популярным видом наглядного пособия был проекционный «волшебный фонарь» для демонстрации диапозитивов (прототип слайдов). Диапозитивы делались на стекле или целлулоиде,
В каталогах Института социальной гигиены Наркомздрава и Института санитарной культуры Мособлздрава значились сотни наборов диапозитивов по самым разным темам для работы санпросвета.
У моего деда, работавшего врачом в Тверской губернии и активно занимавшегося санпросветом, тоже были «волшебные фонари». Один из них вместе с парой верблюжьих одеял и патефоном украли немцы, когда во время короткой оккупации жили в оставленном дедом доме в селе Берново. Некоторые дедовы диапозитивы дошли и до меня вполне живыми. 25 диапозитивов «Грипп» числились в разделе «Заразные болезни, микробы и насекомые-паразиты» каталога Наркомздрава.
На темы социальной гигиены, борьбы с инфекционными болезнями, алкоголизмом и проституцией проводились санитарные митинги и вечера санпросвещения с живыми газетами и живыми транспарантами, ставились
В руководстве по организации и методике санитарного просвещения («Санитарное просвещение».
Вот фрагмент рекомендации: «Частушки в иллюстративном вечере пользуются большим успехом. Этот номер исполняется двумя бабами или бабой и мужиком, лучше под гармошку или под балалайку».
Далее следуют примеры санпросветчастушек:
В оба уха, в оба глаза
Слухай песенку мою —
От заразы нет проходу,
Я частушки пропою..
Тот плохой коммунист,
Кто не мыт и не чист;
Тех не нужно в комсомол,
Кто на воду с мылом зол..
Наш кот, хоть и скот,
Морду лапой моет;
В темноте, в грязи народ
Счастья не построит.
И дальше в том же духе…
Как говорилось выше, деятельность санпросвета велась в СССР с большой выдумкой. Вот несколько остроумных примеров такой работы, которые могут и сегодня взять на вооружение изнывающие от карантина и самоизоляции.
Игра «Палочка Коха»
В игре может участвовать неограниченное число желающих. Все играющие, за исключением одного — «палочки Коха», становятся в одну линию. «Палочка Коха» становится в
Не плевать и не щелкать семечек на пол ни дома, ни на улице, ни в местах общественного пользования.
В случае, если ответ правильный, палочка его отпускает и продолжает ловить других.
Вместо палочки Коха играющих может ловить другой микроб или паразит (глиста, вошь, блоха, клоп). В соответствии с этим играющие получают и ряд защитных мероприятий в отношении охраны своего здоровья.
Санлотерея
Разрабатывается ряд вопросов — например, по режиму: почему нужно мыть руки перед едой, носить маску, почему нельзя разговаривать во время мертвого часа
Санаукцион
Эта игра служит тем же целям, что и санлотерея. Санаукцион проводится следующим образом. Руководитель аукциона предлагает собравшимся вопросы, например: «Как передается грипп?» Получив неполный ответ, например, «При вытирании общим полотенцем», руководитель требует дополнений. Если аудитория молчит, он стучит молотком и говорит: «Раз! Еще как передается? Два!» Положим,
Санфанты
У играющих отбирают небольшие предметы — пуговицу, карандаш, перочинный ножик и прочее — фанты, складываемые в шапку, а затем поочередно вынимаемые оттуда играющими. Прежде чем вытянуть фант, задумывают, что делать его хозяину. Владельцы фантов поочередно выполняют задания: сделать несколько физкультурных упражнений из утренней зарядки, перечислить факторы риска при инфекционном заболевании
Петр Каменченко