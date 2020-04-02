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13:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Как большевики боролись с эпидемиями за сто лет до коронавируса

Санитарные и санитарно-эпидемиологические службы СССР заслуженно считались одними из лучших в мире. За короткое время советской медицине удалось значительно снизить уровень заболеваемости инфекционными болезнями в стране.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:21 MSK, 02.04
Источник: Изображение из собрания П. Каменченко

О том, как в 1920 годы большевики боролись с гриппом, — в материале «Ленты.ру».

Эпидемия испанки, унесшая в 1918—1920 годах более 50 миллионов жизней по всему миру, не обошла и Советскую Россию. Однако на фоне гражданской войны, голода, эпидемий брюшного и сыпного тифа, туберкулеза, холеры и дизентерии особого впечатления она не произвела. В интернете бродит информация о трех миллионах умерших от испанки в России, но она ничем конкретным не подтверждается и скорее всего завышена в десятки раз.

Причин умереть в то смутное время было достаточно и без гриппа. Более того, возбудитель заболевания тогда еще не был известен, а люди в основном умирали от осложнения — воспаления легких, которое заразным не считалось. Вспотел человек, продуло, заболел пневмонией и умер в горячке — такая у него судьба.

Коллективное бессознательное русского народа к подобному исходу относилось с фатализмом. Другое дело — зараза, с ней можно и надобно было бороться.
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Не будет большим преувеличением сказать, что эпидемию 1918−1920 годов отечественное здравоохранение пропустило. Не до того было. Старая система медицинской помощи была разрушена, а новая еще только создавалась.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Следующая крупная эпидемия гриппа 1926−1927 годов пришлась уже на СССР, и это была совсем другая страна: с хорошо организованной системой медицинской помощи, большим опытом борьбы с инфекционными болезнями и развитой системой санпросвета.

Сведений об эпидемии 1926−1927 годов в интернете практически нет. Между тем во время первой волны эпидемии — в феврале 1926 года, по данным медицинских периодических изданий тех лет, «в Москве заболевали до 12 тысяч человек в неделю, и трудно было найти семью или квартиру, где бы не было больного гриппом». Точных данных о смертности нет, но очевидно, что она была значительно ниже, чем в 1918—1920 годах.

Ко второй волне гриппа — в феврале-марте 1927 года — санитарные и эпидемиологические службы СССР подготовились весьма основательно. Поскольку эффективного лечения заболевания не существовало, то основной упор был сделан на профилактику, санпросвет и меры санитарно-эпидемиологической защиты населения.

Опасная зараза, наносящая ущерб социалистическому строительству

В самом начале 1927 года в издательстве Мосздравотдела тиражом 100 тысяч экземпляров была выпущена листовка «Что должен каждый знать о гриппе».

В ней, в частности, говорилось:

В Западной Европе в настоящее время свирепствует сильная эпидемия гриппа. Так, в Берлине число вновь заболевших в последние дни достигает 3000−3500 человек… В настоящее время признаки возможного начала эпидемии гриппа мы имеем и в Москве, где ежедневно в среднем заболевает гриппом несколько сот человек.
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Дальше следовало описание мер, принимаемых Московским здравотделом для борьбы с эпидемией. Для больных гриппом и его осложнениями было организовано дополнительно 1000 коек в городских больницах, заготовлено необходимое количество медикаментов, увеличено число врачей помощи на дому, приняты меры к пополнению парка транспорта для перевозки больных. Особое внимание уделялось санитарному состоянию мест общественного пользования, «наиболее опасным в смысле распространения заразы вокзалам, баням и ночлежкам».

В листовке указывалось, что грипп передается от человека человеку гораздо легче, чем какая-либо другая заразная болезнь, приводит к тяжелым осложнениям и, в отличие от других заразных болезней (тифа, скарлатины, кори и т. д.), которыми болеют только раз в жизни, грипп может повторяться у одного человека много раз.

Далее следовало предупреждение о том, что «все эти меры окажутся недостаточными, если в борьбу с гриппом не будут вовлечены широкие массы трудящихся, если все население не будет соблюдать необходимые правила предосторожности во избежание широкого распространения эпидемии гриппа».

И выделено жирным шрифтом:

Мы должны твердо понимать, что грипп подрывает здоровье, отвлекает десятки тысяч людей от их повседневной работы, вызывает расходы на лечение и борьбу с эпидемией и тем самым наносит большой ущерб делу социалистического строительства.

Не целоваться, не спать вповалку, не плевать семечек на пол

После общей части составители листовки перешли к практическим советам.

Как передается и распространяется грипп

  • Грипп передается через поцелуи, брызги слюны и мокроты при кашле, чихании, через плевки, через дыхание на близком расстоянии (во время разговора), через общую посуду, через общее полотенце, через рукопожатие.
  • Грязь в квартире, спанье вповалку, недостаточное проветривание жилых и рабочих помещений также способствуют распространению гриппа. Как и другими заразными болезнями, гриппом заболевают люди истощенные, переутомленные, нерегулярно и плохо питающиеся…
  • Особенно подвержены заболеванию гриппом с тяжелыми осложнениями, как, например, воспалению легких, люди, злоупотребляющие спиртными напитками.

Как уберечься от гриппа

  1. Во время чихания и кашля закрывать нос и рот носовым платком.
  2. Не дышать друг другу в лицо во время разговора.
  3. Не плевать и не щелкать семечек на пол ни дома, ни на улице, ни в местах общественного пользования.
  4. Регулярно проветривать жилое и рабочее помещение.
  5. Спать в отдельной кровати.
  6. Утираться отдельным полотенцем и пользоваться отдельной посудой.
  7. Тщательно мыть руки и лицо после возвращения с работы.
  8. Обязательно мыть руки перед едой.
  9. Внимательно следить за чистотой своей одежды.
  10. Не пить спиртных напитков.

Что делать с больным

  1. По возможности поместить больного отдельно от здоровых.
  2. Поставить для больного отдельную закрывающуюся посуду для мокроты.
  3. Дать больному отдельное полотенце для того, чтобы он мог закрывать рот и нос при кашле.
  4. Тщательно убирать носовые платки и белье больного и обязательно подвергать его кипячению в растворе соды, щелока.
  5. Чаще проветривать комнату, в которой лежит больной.

Ложные слухи, волнующие нелепицы и паника

В Москве подкомиссиям здравоохранения предприятий и здрав’ячейкам жилых помещений предписывалось следить за выполнением всех вышеперечисленных мер, а также:

Бороться с ложными слухами, волнующими нелепицами и паникой, распространяемыми в связи с эпидемией гриппа.

В «сельской обстановке» в случае нехватки листовок рекомендовалось поручить школьникам, пионерам и комсомольцам переписать ее 10−20 раз от руки и развесить в наиболее видных местах: в совете, у кооператива, у чайной, в избе-читальне. Малограмотным листовку следовало громко зачитать на сельском сходе, а после чтения завязать беседу.

Союз нерукопожатных и «волшебный фонарь»

Следует заметить, что пропаганда борьбы с инфекционными заболеваниями велась советским санпросветом широко, наглядно, исходя из предпочтений масс и с большой выдумкой.

Предпочтение отдавалось наглядной агитации. По стране курсировали санитарные агитпоезда, передвижные выставки и агитфургоны на конной, а позже на автомобильной тяге.

Специально подготовленные лекторы добирались до самых отдаленных мест, где читали лекции в клубах и избах-читальнях, проводили беседы с населением, снабжали необходимой литературой и наглядными пособиями местных активистов.

В большом количестве печатались санитарные агитплакаты, памятки, листовки и популярные брошюры, где простым и доступным языком разъяснялись правила гигиены, профилактики и борьбы с инфекционными болезнями. Издавались санитарно-просветительные популярные журналы: «Путь к здоровью» (на русском и украинском языках), «За здоровый колхоз», «Гигиена и здоровье рабочей семьи». Снимались киножурналы санпросвета, которые демонстрировались перед началом кинофильмов.

По инициативе санпросвета был создан «Союз упрощения приветствий», который активно боролся с традиционными русскими формами приветствия и прощания: троекратным целованием, объятиями и пожатием рук. Со временем союз превратился в целое пропагандистское движение. Выпускались плакаты и значки с соответствующими лозунгами:

Долой рукопожатия!», «Без рукопожатий встречайте друга и провожайте!

Популярным видом наглядного пособия был проекционный «волшебный фонарь» для демонстрации диапозитивов (прототип слайдов). Диапозитивы делались на стекле или целлулоиде, черно-белыми или цветными. Последние считались предпочтительными для сельской местности.

В каталогах Института социальной гигиены Наркомздрава и Института санитарной культуры Мособлздрава значились сотни наборов диапозитивов по самым разным темам для работы санпросвета.

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У моего деда, работавшего врачом в Тверской губернии и активно занимавшегося санпросветом, тоже были «волшебные фонари». Один из них вместе с парой верблюжьих одеял и патефоном украли немцы, когда во время короткой оккупации жили в оставленном дедом доме в селе Берново. Некоторые дедовы диапозитивы дошли и до меня вполне живыми. 25 диапозитивов «Грипп» числились в разделе «Заразные болезни, микробы и насекомые-паразиты» каталога Наркомздрава.

«Тех не нужно в комсомол, кто на воду с мылом зол»

На темы социальной гигиены, борьбы с инфекционными болезнями, алкоголизмом и проституцией проводились санитарные митинги и вечера санпросвещения с живыми газетами и живыми транспарантами, ставились санпросвет-пьесы.

В руководстве по организации и методике санитарного просвещения («Санитарное просвещение». Д-р К. В. Лапин, Медгиз, 1932 год, 520 страниц) из библиотеки и с экслибрисом моего деда приводится пример правильной организации литературно-музыкального вечера санпросвещения.

Вот фрагмент рекомендации: «Частушки в иллюстративном вечере пользуются большим успехом. Этот номер исполняется двумя бабами или бабой и мужиком, лучше под гармошку или под балалайку».

Далее следуют примеры санпросветчастушек:

В оба уха, в оба глаза
Слухай песенку мою —
От заразы нет проходу,
Я частушки пропою..

Тот плохой коммунист,
Кто не мыт и не чист;
Тех не нужно в комсомол,
Кто на воду с мылом зол..

Наш кот, хоть и скот,
Морду лапой моет;
В темноте, в грязи народ
Счастья не построит.

И дальше в том же духе…

Игра в палочку, санфанты и санаукцион

Как говорилось выше, деятельность санпросвета велась в СССР с большой выдумкой. Вот несколько остроумных примеров такой работы, которые могут и сегодня взять на вооружение изнывающие от карантина и самоизоляции.

Игра «Палочка Коха»

В игре может участвовать неограниченное число желающих. Все играющие, за исключением одного — «палочки Коха», становятся в одну линию. «Палочка Коха» становится в трех-четырех шагах от этой линии лицом к играющим и спрашивает: «Ребята, кто боится палочки Коха?» Все хором отвечают: «Никто палочки Коха не боится!» и бегут в разные стороны. Кого палочка Коха поймает, тот переходит на ее сторону и помогает ловить остальных. Но у пойманного есть возможность спастись, если он быстро выговорит какое-нибудь мероприятие против туберкулеза или из области личной гигиены. Например:

Не плевать и не щелкать семечек на пол ни дома, ни на улице, ни в местах общественного пользования.

В случае, если ответ правильный, палочка его отпускает и продолжает ловить других.

Вместо палочки Коха играющих может ловить другой микроб или паразит (глиста, вошь, блоха, клоп). В соответствии с этим играющие получают и ряд защитных мероприятий в отношении охраны своего здоровья.

Санлотерея

Разрабатывается ряд вопросов — например, по режиму: почему нужно мыть руки перед едой, носить маску, почему нельзя разговаривать во время мертвого часа и т. д. Вопросы пишутся на записках, которые помещаются в лотерейный ящик. Участники игры тянут записки. Вытянув записку, они должны дать ответ. Если ответ правильный, участнику засчитывается очко. Ответивший неправильно возвращает свернутую записку в ящик, после чего к нему подходят другие. Получивший наибольшее количество очков считается выигравшим. Ему вручают приз — книгу, зубной порошок, карандаш, кусок мыла.

Санаукцион

Эта игра служит тем же целям, что и санлотерея. Санаукцион проводится следующим образом. Руководитель аукциона предлагает собравшимся вопросы, например: «Как передается грипп?» Получив неполный ответ, например, «При вытирании общим полотенцем», руководитель требует дополнений. Если аудитория молчит, он стучит молотком и говорит: «Раз! Еще как передается? Два!» Положим, кто-то из присутствующих кричит: «Через поцелуй!» Руководитель спрашивает: «Еще как?» — и т. д. Выигрывает последний ответивший на вопрос, после троекратного удара молотка.

Санфанты

У играющих отбирают небольшие предметы — пуговицу, карандаш, перочинный ножик и прочее — фанты, складываемые в шапку, а затем поочередно вынимаемые оттуда играющими. Прежде чем вытянуть фант, задумывают, что делать его хозяину. Владельцы фантов поочередно выполняют задания: сделать несколько физкультурных упражнений из утренней зарядки, перечислить факторы риска при инфекционном заболевании и т. п.

Все вышеприведенные описания игр даны дословно по учебнику санитарного просвещения 1932 года. Некоторые из них устарели, однако другие так и не утратили актуальности и могут быть рекомендованы в период самоизоляции от коронавируса.

Петр Каменченко

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