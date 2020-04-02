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01:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыто содержимое российской гуманитарной помощи для США

Гуманитарная помощь, которую доставил в США российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан», в основном состоит из средств индивидуальной защиты. Об этом агентству ТАСС рассказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:04 MSK, 02.04
Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что Россия передала те предметы, которых не хватает местным врачам. «В Нью-Йорке действительно очень тяжелая ситуация, мне кажется, здесь каждая маска, каждое средство защиты на счету», — отметил он.

Договоренность об отправке из России в США самолета была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Груз прибыл в Нью-Йорк 1 апреля.

США находятся на первом месте по распространению коронавируса. По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся в США превысило 206 тысяч. Всего зарегистрировано 4 633 летальных исхода.

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Источник:©Аргументы и факты
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