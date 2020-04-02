01:43 (мск), источник: Lenta.Ru
Раскрыто содержимое российской гуманитарной помощи для США
Гуманитарная помощь, которую доставил в США российский
Он отметил, что Россия передала те предметы, которых не хватает местным врачам. «В
Договоренность об отправке из России в США самолета была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Груз прибыл в
США находятся на первом месте по распространению коронавируса. По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся в США превысило 206 тысяч. Всего зарегистрировано 4 633 летальных исхода.