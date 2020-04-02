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03:50 (мск), источник: Ведомости

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

У министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана и его жены врачи диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано2 777 +440
Скончалось24 +7
Выздоровело190 +69
Инфицировано907 841 +50 354
Скончалось45 941 +3 834
Выздоровело191 735 +13 701
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:14 MSK, 02.04
Источник: AFP 2020

В сообщении отмечается, что супруги отправятся на карантин. По рекомендациям врачей Лицману разрешается исполнять обязанности министра здравоохранения на дому.

В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 1 апреля, в мире зафиксировали 823 626 случаев заражения коронавирусом, скончались 40 598 заболевших. В России врачи выявили 2777 случаев заболевания, 24 человека с коронавирусом скончались.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:14 MSK, 02.04
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