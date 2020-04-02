Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Свет в конце коронавируса: пять причин не падать духомТрудно увидеть что-либо позитивное в подобной ситуации, но тем не менее оно есть
Фоторепортажи
16Опустевший мир показали на фото
1820 лет назад прошли досрочные выборы президента РФ
05:06 (мск), источник: Интерфакс

Главный инфекционист ФМБА уверен в окончании к лету вспышки COVID-19 в России

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — Пик заболеваемости коронавирусом наступит в середине следующей недели, об окончании вспышки в России можно будет говорить через 10−12 недель после пика, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано2 777 +440
Скончалось24 +7
Выздоровело190 +69
Инфицировано935 817 +78 330
Скончалось47 208 +5 101
Выздоровело193 700 +15 666
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:43 MSK, 02.04
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

«То, что в конце концов кончится к лету, это точно. Скажу так, я сегодня слышал выступления, что мы прошли пик. Не прошли пик… Если брать стандарт вот таких вспышек ОРВИ, а у нас коронавирус как ни крути к ОРВИ относится, обычно вот такой подъем, а потом спад длится где-то 10−12 недель», — сказал Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

Что полезно знать
Если сидишь дома

«Как минимум к середине следующей недели мы дойдём до вершины», — сказал главный инфекционист ФМБА.

В свою очередь главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова отметила, что отдельные вспышки коронавируса будут фиксироваться и летом.

По данным на 1 апреля, в России было выявлено 2777 случаев COVID-19 в 75 регионах, 1880 заболевших из этого числа приходятся на Москву.

На фоне продолжающегося распространения коронавирусной инфекции глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить нерабочий период, объявленный ранее президентом РФ Владимиром Путины сроком до конца этой недели. Отвечая на вопрос «Интерфакса» о возможности продления мер «социального дистанцирования» и его оформлении, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: «Своевременно».

Во время загрузки произошла ошибка.
Коронавирус COVID-19
Путин подписал закон о праве кабмина вводить режим чрезвычайной ситуации
Коронавирус: 864 умерших в Испании за сутки, 25 млн человек в мире могут потерять работу
Мэрия Москвы объявила о применении QR-кодов для контроля за карантином
Российский самолет с медицинским оборудованием вылетел в США
Трамп: Россия и Саудовская Аравия договорятся по поводу нефти
Раскрыто содержимое российской гуманитарной помощи для США
Коронавирус в Африке: ВОЗ призывает готовиться к худшему
«В нас не нуждаются»: кого коронавирус лишает работы
Саудовская Аравия столкнулась с низким спросом на свою нефть
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Американка «превратилась» в картошку во время совещания (фото)
Здоровье
«Мы не герои — мы делаем то, что должны»: как работают медики в условиях пандемии COVID-19 Рассказываем и показываем, с чем приходится сталкиваться медсестрам и врачам по всему миру во время эпидемии коронавируса.
Hi-Tech
Раскрыты необычные секреты «игровых» ноутбуков Твой идеальный игровой ноутбук
Горячие темы на Авто
Про него. 235
В Москве вводится компенсация безработным 19,5 тысячи рублей в месяц, 179
я в машине. 175
БЦЖ помогает от вируса 166
Кино
25 лет «Первому»: главные лица канала – от Листьева до Гузеевой В честь юбилея одного из главных телеканалов страны рассказываем о тех, кто делал и кто продолжает делать его таким, каким его знают и любят зрители
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Россиянка написала смешной пост о карантине Мама тройняшек считает, что вынужденная самоизоляция мало чем отличается от обычного декретного отпуска
Леди
В сети обсуждают красоту и молодость 57-летней жены Малинина Эмма выглядит шикарно.
Новости партнеров
Ученые узнали, в каком месяце рождаются самые умные дети
Пришли результаты теста Николаева: врачи не зря опасались за здоровье певца
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Зараженную коронавирусом Ленину выгнали из больницы с температурой под 40
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь