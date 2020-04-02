Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Лукашенко: лучше умереть стоя, чем жить на коленях Александр Лукашенко назвал хоккей «антивирусным лекарством», подчеркнув, что на льду «никаких вирусов нет»
Фоторепортажи
20В Москве введен режим самоизоляции для всех жителей
1820 лет назад прошли досрочные выборы президента РФ
06:56 (мск), источник: РИА Новости

В Китае рассказали, сколько студентов находятся за границей

ПЕКИН, 2 апр — РИА Новости. В настоящее время в различных странах находятся около 1,4 миллиона китайских студентов, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано2 777 +440
Скончалось24 +7
Выздоровело190 +69
Инфицировано937 170 +79 683
Скончалось47 235 +5 128
Выздоровело193 770 +15 736
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:33 MSK, 02.04
Источник: AFP 2020

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в других странах многие граждане КНР, в особенности многочисленные студенты, стараются как можно скорее вернуться на родину, часто они летят уже больными. Однако это создает большие сложности для китайских властей, которым удалось добиться значительных успехов в борьбе с эпидемией внутри страны, где в последние дни преимущественно регистрируют ввозные случаи коронавируса.

Читайте также
Путин подписал закон о праве кабмина вводить режим чрезвычайной ситуации

«Особенность наших студентов за границей в том, что их очень много. По данным министерства образования, в общей сложности за границей обучаются около 1,6 миллиона студентов из Китая. В настоящее время там остаются еще около 1,4 миллиона», — сообщил на брифинге Ма Чжаосюй.

Ситуацию осложняет то, что китайские студенты разбросаны по разным странам и регионам. Так, в США обучаются около 410 тысяч студентов из Китая, в Канаде — 230 тысяч, в Великобритании — 220 тысяч, в Германии, Франции — 110 тысяч, в Австралии и Новой Зеландии — 280 тысяч, в Южной Корее — 180 тысяч.

Еще одна сложность в том, что по мере распространения эпидемии и введения мер различными странами, запросы на выезд у студентов и возвращение на родину из разных стран также отличаются.

По его словам, большинство студентов по рекомендации ВОЗ и китайских властей все же остаются в своих странах.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В 'Склифе' объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве
Ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Коронавирус COVID-19
Путин подписал закон о праве кабмина вводить режим чрезвычайной ситуации
Коронавирус: 864 умерших в Испании за сутки, 25 млн человек в мире могут потерять работу
Мэрия Москвы объявила о применении QR-кодов для контроля за карантином
Российский самолет с медицинским оборудованием вылетел в США
Трамп: Россия и Саудовская Аравия договорятся по поводу нефти
Раскрыто содержимое российской гуманитарной помощи для США
Коронавирус в Африке: ВОЗ призывает готовиться к худшему
Саудовская Аравия столкнулась с низким спросом на свою нефть
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Американка «превратилась» в картошку во время совещания (фото)
Путин ужесточил наказания за нарушение карантина
Здоровье
«Мы не герои — мы делаем то, что должны»: как работают медики в условиях пандемии COVID-19 Рассказываем и показываем, с чем приходится сталкиваться медсестрам и врачам по всему миру во время эпидемии коронавируса.
Hi-Tech
Раскрыты необычные секреты «игровых» ноутбуков Твой идеальный игровой ноутбук
Авто
Новый штраф для россиян: от 4 тысяч рублей Наказывать автомобилистов хотят штрафом в пять тысяч рублей
Кино
25 лет «Первому»: главные лица канала – от Листьева до Гузеевой В честь юбилея одного из главных телеканалов страны рассказываем о тех, кто делал и кто продолжает делать его таким, каким его знают и любят зрители
Новости партнеров
До Аллы: кого любил Максим Галкин
Смертоносный вирус: вот о чем вирусологи молчат
Впервые пришла на встречу выпускников. Теперь буду жалеть об этом всю жизнь
Как Пугачева выглядит в реальной жизни. Фото не для слабонервных
Gnezdo.ru
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Самые свежие факты об Анастасии Заворотнюк
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Парковаться у собственного дома в РФ теперь нельзя
Леди
В сети обсуждают красоту и молодость 57-летней жены Малинина Эмма выглядит шикарно.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь