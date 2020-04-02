В Китае рассказали, сколько студентов находятся за границей

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в других странах многие граждане КНР, в особенности многочисленные студенты, стараются как можно скорее вернуться на родину, часто они летят уже больными. Однако это создает большие сложности для китайских властей, которым удалось добиться значительных успехов в борьбе с эпидемией внутри страны, где в последние дни преимущественно регистрируют ввозные случаи коронавируса.
«Особенность наших студентов за границей в том, что их очень много. По данным министерства образования, в общей сложности за границей обучаются около 1,6 миллиона студентов из Китая. В настоящее время там остаются еще около 1,4 миллиона», — сообщил на брифинге Ма Чжаосюй.
Ситуацию осложняет то, что китайские студенты разбросаны по разным странам и регионам. Так, в США обучаются около 410 тысяч студентов из Китая, в Канаде — 230 тысяч, в Великобритании — 220 тысяч, в Германии, Франции — 110 тысяч, в Австралии и Новой Зеландии — 280 тысяч, в Южной Корее — 180 тысяч.
Еще одна сложность в том, что по мере распространения эпидемии и введения мер различными странами, запросы на выезд у студентов и возвращение на родину из разных стран также отличаются.
По его словам, большинство студентов по рекомендации ВОЗ и китайских властей все же остаются в своих странах.