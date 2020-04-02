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08:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Американский композитор и музыкант Адам Шлезингер (Adam Schlesinger) умер от коронавирусной инфекции в Нью-Йорке. Об этом сообщает Variety.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:43 MSK, 02.04

Ему было 52 года. Последнюю неделю он провел в больнице. Пневмония COVID-19 протекала у него в тяжелой форме, и врачи были вынуждены держать его в медикаментозном сне.

Шлезингер является обладателем трех премий «Эмми», а также получил «Грэмми» в номинации «Лучший новый артист». В 1997 году он был номинирован на премию «Оскар» и «Золотой глобус» за саундтрек к фильму «То, что ты делаешь».

Музыкант являлся основателем групп Fountains Of Wayne и Ivy.

У него осталось две дочери.

Во время загрузки произошла ошибка.
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