Росстат предложил перенести Всероссийскую перепись населения

«Росстат выступил с инициативой перенести на 2021 год проведение Всероссийской переписи населения, основной этап которой сейчас запланирован на октябрь 2020 года», — рассказали в службе, уточнив, что новые сроки проведения переписи населения будут определены правительством РФ.
«Руководство Росстата анализирует текущую ситуацию и готово предложить различные варианты организации и проведения будущей переписи, чтобы она прошла максимально эффективно и в намеченном формате», — передают слова главы ведомства Павла Малкова.
В федеральной службе напомнили, что 30 марта, в условиях повышенной опасности распространения вирусной инфекции и введения режима самоизоляции в ряде регионов страны, было принято решение перенести начало переписи в труднодоступных районах.
По мнению Малкова, «смещение сроков не повлияет на качество и результат, наоборот, появляется возможность лучше подготовиться к использованию современных
«Всероссийская перепись населения должна пройти на новом технологическом уровне. Однако в текущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных. У нас остается все меньше времени для обучения переписчиков и наладки техники, обеспечивающей в том числе безопасность собираемой информации», — заключил глава Росстата.