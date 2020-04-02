Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Лукашенко: лучше умереть стоя, чем жить на коленях Александр Лукашенко назвал хоккей «антивирусным лекарством», подчеркнув, что на льду «никаких вирусов нет»
Фоторепортажи
20Назван победитель конкурса ZEISS Photography Award
20В Москве введен режим самоизоляции для всех жителей
08:37 (мск), источник: РИА Новости

Росстат предложил перенести Всероссийскую перепись населения

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Росстат рассматривает возможность переноса Всероссийской переписи населения, которая должна была пройти в октябре этого года, на 2021 год из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Коронавирус COVID-19
09:01 (мск)В Пермском крае умер второй пациент с коронавирусом
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано2 777 +440
Скончалось24 +7
Выздоровело190 +69
Инфицировано937 783 +76 990
Скончалось47 261 +4 907
Выздоровело194 330 +15 952
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:52 MSK, 02.04
Источник: РИА Новости

«Росстат выступил с инициативой перенести на 2021 год проведение Всероссийской переписи населения, основной этап которой сейчас запланирован на октябрь 2020 года», — рассказали в службе, уточнив, что новые сроки проведения переписи населения будут определены правительством РФ.

Видео
Совфед предоставил правительству право вводить режим ЧС

«Руководство Росстата анализирует текущую ситуацию и готово предложить различные варианты организации и проведения будущей переписи, чтобы она прошла максимально эффективно и в намеченном формате», — передают слова главы ведомства Павла Малкова.

В федеральной службе напомнили, что 30 марта, в условиях повышенной опасности распространения вирусной инфекции и введения режима самоизоляции в ряде регионов страны, было принято решение перенести начало переписи в труднодоступных районах.

По мнению Малкова, «смещение сроков не повлияет на качество и результат, наоборот, появляется возможность лучше подготовиться к использованию современных онлайн-технологий, которые станут отличительной особенностью первой цифровой переписи России».

«Всероссийская перепись населения должна пройти на новом технологическом уровне. Однако в текущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных. У нас остается все меньше времени для обучения переписчиков и наладки техники, обеспечивающей в том числе безопасность собираемой информации», — заключил глава Росстата.

Во время загрузки произошла ошибка.
Как сохранить здоровье во время карантина
Источник:©Аргументы и факты
 В 'Склифе' объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве
Ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Коронавирус COVID-19
Путин подписал закон о праве кабмина вводить режим чрезвычайной ситуации
Коронавирус: 864 умерших в Испании за сутки, 25 млн человек в мире могут потерять работу
Мэрия Москвы объявила о применении QR-кодов для контроля за карантином
Российский самолет с медицинским оборудованием вылетел в США
Трамп: Россия и Саудовская Аравия договорятся по поводу нефти
Раскрыто содержимое российской гуманитарной помощи для США
Коронавирус в Африке: ВОЗ призывает готовиться к худшему
Саудовская Аравия столкнулась с низким спросом на свою нефть
Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Путин ужесточил наказания за нарушение карантина
Эксперт уверен в окончании к лету вспышки COVID-19 в России
Здоровье
«Мы не герои — мы делаем то, что должны»: как работают медики в условиях пандемии COVID-19 Рассказываем и показываем, с чем приходится сталкиваться медсестрам и врачам по всему миру во время эпидемии коронавируса.
Hi-Tech
Раскрыты необычные секреты «игровых» ноутбуков Твой идеальный игровой ноутбук
Авто
Миллионы россиян могут остаться без прав из-за коронавируса Срок действия водительских удостоверений многих российских водителей подходит к концу, но поменять права в нынешних условиях крайне непросто
Кино
25 лет «Первому»: главные лица канала – от Листьева до Гузеевой В честь юбилея одного из главных телеканалов страны рассказываем о тех, кто делал и кто продолжает делать его таким, каким его знают и любят зрители
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Миллионная тема. Но все же... 297
44 дня на краю бездны. Как Москву спасли от эпидемии черной оспы. 284
Что готовите 201
Сказки Мастера. Часть 4 169
Леди
В сети обсуждают красоту и молодость 57-летней жены Малинина Эмма выглядит шикарно.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь