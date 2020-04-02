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09:39 (мск), источник: ТАСС

Опрос: около 60% населения полностью поддерживают меры по борьбе с коронавирусом в России

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/ — Только 3% не поддерживают их вообще.

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Инфицировано938 373 +77 068
Скончалось47 273 +4 908
Выздоровело194 405 +15 687
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:02 MSK, 02.04
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Порядка 60% жителей России полностью поддерживают предпринимаемые правительством РФ меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в стране, еще чуть больше 30% одобряют большинство из них, следует из соцпроса, проведенного командой сайта стопкоронавирус.рф.

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«В целом 91% опрошенных разделяют то, что делается: почти 59% опрошенных целиком поддерживают меры правительства РФ, еще 32% поддерживают большинство из них. Около 6% заявили, что не согласны с большинством принятых мер, и только 3% не поддерживают их вообще», — говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте.

В частности, под приятными мерами для минимизации последствий распространения коронавирусной инфекции предполагаются: временное ограничение движения через авто-, железнодорожные и другие пункты на границе страны, создание дополнительных мощностей по производству тест-систем, расширение списка лабораторий для тестирования населения, дистанционные выплаты пособий и другие.

Опрос проводился 31 марта в группе стопкоронавирус.рф в социальной сети «ВКонтакте», участие приняли более 12,4 тыс. человек.

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