Полдень в пустых городах: опубликованы необычные снимки из мегаполисов

По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:35 MSK, 02.04
28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий
Из-за активного распространения коронавируса в мире многие города и целые страны оказались закрыты на карантин. Отсутствие людей и транспорта на улицах показало мегаполисы и популярные туристические достопримечательности с совершенно другой стороны.
Фотографы агентства Reuters создали впечатляющий фотопроект, запечатлев ровно в 12 часов дня по местному времени популярные и некогда многолюдные места в разных странах мира, показав настолько пустыми и тихими они оказались сейчас.