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10:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полдень в пустых городах: опубликованы необычные снимки из мегаполисов

Так сейчас выглядят некогда самые оживленные места в мире

Коронавирус COVID-19
10:34 (мск)В России за сутки выявили 771 случай заболевания коронавирусной инфекцией
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано3 548 +771
Скончалось30 +6
Выздоровело235 +45
Инфицировано938 373 +77 068
Скончалось47 273 +4 908
Выздоровело194 405 +15 687
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:35 MSK, 02.04
28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

Из-за активного распространения коронавируса в мире многие города и целые страны оказались закрыты на карантин. Отсутствие людей и транспорта на улицах показало мегаполисы и популярные туристические достопримечательности с совершенно другой стороны.

Фотографы агентства Reuters создали впечатляющий фотопроект, запечатлев ровно в 12 часов дня по местному времени популярные и некогда многолюдные места в разных странах мира, показав настолько пустыми и тихими они оказались сейчас.

Екатерина Гура

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:35 MSK, 02.04
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