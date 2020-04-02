Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть. Об этом говорится в рекомендациях ведомства о том, как правильно делать покупки в условиях пандемии.
«В просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные вредители (пищевая моль и др.) и нанести вред здоровью», — аргументировало ведомство совет не делать запасы. Чиновники также напомнили о вреде лишнего веса для здоровья и рекомендовали при закупках составлять списки необходимых продуктов и думать о сбалансированности рациона.
Чиновники также посоветовали проверять, в правильных ли условиях продукты хранятся в магазинах: «Если температура хранения в месте реализации выше указанной производителем, лучше отказаться от покупки».
Также ведомство напомнило, что готовые к употреблению продукты не должны лежать на полке вместе с сырыми, иначе можно отравиться. «Эти же правила распространяются при размещении продуктов в продовольственной тележке и при перекладывании их в сумки и пакеты на кассе», — говорится в рекомендациях.
При получении продуктов с доставкой Роспотребнадзор советует вымыть руки перед тем, как открыть пакет с едой, или после того, как вы рассчитывались с курьером.
От скоропортящихся продуктов можно отказаться, если их доставили не в термопакете или не в
Ведомство также дало рекомендации проверять целостность упаковки и сами продукты на предмет испорченности.