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10:04 (мск), источник: Интерфакс

Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами

В магазинах они есть, а если их долго хранить дома, в них могут завестись вредители.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:02 MSK, 02.04
Источник: РИА "Новости"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть. Об этом говорится в рекомендациях ведомства о том, как правильно делать покупки в условиях пандемии.

«В просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные вредители (пищевая моль и др.) и нанести вред здоровью», — аргументировало ведомство совет не делать запасы. Чиновники также напомнили о вреде лишнего веса для здоровья и рекомендовали при закупках составлять списки необходимых продуктов и думать о сбалансированности рациона.

При походе в магазин Роспотребнадзор посоветовал протереть влажной салфеткой ручку тележки или корзинки либо держать ее в перчатках. В первую очередь ведомство рекомендует закупать продукты, которые хранятся без холодильника, а скоропортящиеся — только в последнюю очередь.

Чиновники также посоветовали проверять, в правильных ли условиях продукты хранятся в магазинах: «Если температура хранения в месте реализации выше указанной производителем, лучше отказаться от покупки».

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Также ведомство напомнило, что готовые к употреблению продукты не должны лежать на полке вместе с сырыми, иначе можно отравиться. «Эти же правила распространяются при размещении продуктов в продовольственной тележке и при перекладывании их в сумки и пакеты на кассе», — говорится в рекомендациях.

При получении продуктов с доставкой Роспотребнадзор советует вымыть руки перед тем, как открыть пакет с едой, или после того, как вы рассчитывались с курьером.

От скоропортящихся продуктов можно отказаться, если их доставили не в термопакете или не в сумке-холодильнике.

Ведомство также дало рекомендации проверять целостность упаковки и сами продукты на предмет испорченности.

Во время загрузки произошла ошибка.
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